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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 11:00

Глава Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорились наращивать взаимодействие между регионами

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов 15 апреля  в рамках рабочей встречи обсудили вопросы экономического взаимодействия регионов.

Партнёрские связи двух крупнейших городов Северо-Западного федерального округа успешно развиваются в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах. Так, за первый квартал 2022 года Мурманская область и предприятия Санкт-Петербурга заключили 106 контрактов на общую сумму 1 млрд 285,2 млн рублей.

«С Северной столицей у нас плотное сотрудничество, которое будем усиливать ещё больше исходя из новых реалий. Это касается и развития межрегиональных учебных программ, туризма, грузоперевозок и совместных планов по развитию Северного морского пути, чтобы развитие Арктики было консолидированным», – отметил Андрей Чибис.

Арктическая повестка заняла важное место в беседе. По словам Александра Беглова, Президент России поставил задачи по углубленному развитию Арктики, Северного морского пути и созданию транспортно-логистических цепочек, чтобы обеспечить арктические регионы всем необходимым.

«Это ещё один повод усилить взаимодействие Петербурга и Мурманской области. В августе этого года планируется запустить регулярную каботажную линию между портом на Неве и Дальним Востоком, – запуск линии позволит снизить себестоимость грузоперевозок и обеспечит загрузку портов Петербурга и Мурманска», – подчеркнул Александр Беглов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернаторы также обсудили вопросы судоремонта и работы ледокольного флота. Александр Беглов отметил, что Президент России дал поручение ускорить испытания самодвижущейся ледостойкой платформы «Северный полюс», построенной на Адмиралтейских верфях. По словам главы Петербурга, в мае платформа отправится в порт приписки Мурманск.

Глава Северной столицы также подчеркнул, что у Мурманской области огромный потенциал для того, чтобы ещё больше увеличить турпоток в Арктику. Стороны отметили заинтересованность в создании межрегиональных туристических проектов.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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Александр
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А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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