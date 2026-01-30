Глава Мурманской области Андрей Чибис совершил незапланированный рабочий выезд в Печенгский округ

Цель визита - оценка на месте ситуации с теплоснабжением жилого фонда.

Губернатор проверил квартиры в некоторых жилых домах, где от северян поступают точечные сигналы. Также пообщался с рабочими и специалистами котельных.

«Отмечу, что ситуацию с отоплением здесь мы постоянно мониторим. Сегодня поговорил с рабочими и специалистами на местах, осмотрел квартиры. В завершение обсудили меры для решения ситуации. Отдельно хочу обратиться к руководителям всех муниципалитетов: если вы видите, что вам необходима дополнительная помощь – сигнализируйте, совместно мы найдём решение», – подчеркнул Андрей Чибис.

Работа над решением проблем ведётся на регулярной основе. Так, ранее в округе уже работала заместитель губернатора Ольга Вовк, которая провела встречи с жителями и руководством муниципалитета.

По итогам визита глава региона обсудил меры для решения ситуации. Во-первых, будет усилен контроль со стороны «Мурманэнергосбыта» за режимом работы котельных. Во-вторых, в домах, где выявлено неравномерное прогревание, в максимально сжатые сроки заменят радиатороы. Также губернатор поручил в ближайшее время сформировать детальный план с чёткими сроками по ремонту фасадов жилых домов на 19-м километре.

В ходе поездки Андрей Чибис также отметил масштабную работу по программе реновации ЗАТО. В Печенгском округе капитальный ремонт проводится в 110 многоквартирных домах, завершается ремонт 196 квартир для военнослужащих в Печенге и Луостари, благоустроены дворы, созданы новые общественные пространства и установлены 28 современных детских и спортивных комплексов.

«Делать ЗАТО и гарнизоны лучше – наша приоритетная задача и долг перед защитниками Родины и их семьями», – подытожил губернатор, завершая рабочую поездку.

