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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.23 10:15

Глава Октябрьского округа Мурманска Андрей Здвижков встретился с горожанами, которые сообщили ему об отсутствии освещения на дороге

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина главы округов продолжают регулярно встречаться с жителями города Мурманска. Решить многие вопросы, с которыми обращаются северяне, удается в оперативном порядке.

На прошлой неделе на встрече, прошедшей возле дома №6 по ул. Магомета Гаджиева, жители дома обратились главе Ленинского округа Андрею Костину с просьбой о санитарной обрезке деревьев. Работы были выполнены на следующий день. Также в ходе встречи северяне попросили отремонтировать ограждение палисадника с торца дома.

Жители дома №20 по ул. Аскольдовцев задали вопросы о содержании придомовой территории в зимний период и о вывозе отходов с контейнерной площадки. Одна из участниц встречи выразила благодарность Управлению Ленинского округа и администрации города Мурманска, а также директору управляющей организации ООО «Сервис-ЖКХ».

После обращения мурманчан была выполнена расчистка дворовых проездов домов №№1 и 3 по улице Ушакова, №№27/1 и 27/2 по улице Адмирала флота Лобова.

Как сообщает администрация города Мурманска, жители Первомайского округа обратились к главе округа Николаю Зикееву с вопросами благоустройства придомовой территории. Встречи прошли возле дома №24 по ул. Крупской и дома №40 по ул. Героев Рыбачьего.

Часть обращений со встреч, прошедших ранее, также была отработана. В частности, жительница дома №212 по Кольскому проспекту жаловалась на отсутствие уборки в помещениях общего пользования и отсутствие лампочек в подъезде. Работы по уборке были проведены, также были устранены несанкционированные надписи на стенах, усилен контроль за работой управляющей организации. Кроме того, все выключатели и лампы в подъезде, пришедшие в негодность, будут в ближайшее время заменены.

Житель дома №176/3 по просп. Кольскому пожаловался на неочищенную лестницу, ведущую от гипермаркета. Работы также были оперативно проведены.

Возле дома №10 по ул. Героев Рыбачьего на контейнерной площадке были оставлены отработанные автомобильные покрышки. На прошедшей неделе они были вывезены, площадка освобождена.

Глава Октябрьского округа Андрей Здвижков встретился с жителями дома №50 по ул. Полярные Зори. Мурманчане сообщили об отсутствии освещения по дороге к зданию, на наличие двух провалившихся колодцев. Еще одна встреча состоялась по адресу ул. Скальная, 20. Северяне также пожаловались на недостаточное освещение – во дворе не работают два фонаря. Обращения взяты в работу.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26320&page=1

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