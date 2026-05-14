«Ночь музеев-2026»: в Мурманской области подготовили насыщенную программу для северянВ финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых места
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 17:45

Глава отчитался за 2025 год: состоялось 23-е заседание Совета депутатов города Мурманска

Первым вопросом повестки стал отчёт о результатах деятельности главы города Мурманска, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, за 2025 год.

— Все это время нашими основными приоритетами были и остаются создание комфортной городской среды и благоустройство, развитие транспортной системы, образования и культуры, социальная поддержка жителей города-героя, — отметил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Общий объём доходов бюджета по итогам 2025 года составил 23,9 млрд рублей. Общий объём расходов бюджета — 26,8 млрд рублей.

С 1 января 2025 года введён туристический налог, по которому доход в бюджет города составил 20,4 миллиона рублей.

По итогам 2025 года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на 11,3% к уровню 2024 года и составила 139239 рублей.

Мурманск – столица русской Арктики, город-герой, который сегодня динамично развивается. Для мурманчан и гостей города созданы новые общественные пространства. Недавно открыта первая благоустроенная пешеходная улица - Ленинградская. И это лишь часть крупного проекта по благоустройству исторического центра города-героя. Он встроен в логику мастер-плана Мурманской агломерации, разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.

К приоритетам народной программы «На Севере — жить!» неизменно относятся: масштабная перезагрузка жилищного строительного комплекса; создание комфортной городской среды; ремонт основных магистральных улиц и подъездных дорог; поддержка молодых и многодетных семей, а также других льготных категорий мурманчан; создание и обновление объектов сфер образования, культуры и спорта; работа с молодёжью.

По нацпроекту и народной программе «На Севере - жить!» в этом году в Мурманске отремонтируют 31 участок улично-дорожной сети общей протяженностью 15,8 км. По поручению губернатора усилен контроль качества работ.

В рамках народной программы «На Севере - жить!» продолжаются капитальные ремонты в мурманских школах, в 2025 году они выполнены в  гимназии №3 и 5, лицее №2, прогимназия №61, МБДОУ № 7, 50 и 93. Благодаря губернаторской программе «Арктическая школа» в 2025 году обновлены пространства в 15 учреждениях.

Также в рамках заседания депутаты рассмотрели проекты изменений в нормативные акты, касающиеся развития городской среды, создания памятных объектов, муниципального жилищного контроля и работе комиссии по делам несовершеннолетних.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32445&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 39 копеек, доллар потерял 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять