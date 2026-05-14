Глава отчитался за 2025 год: состоялось 23-е заседание Совета депутатов города Мурманска

Первым вопросом повестки стал отчёт о результатах деятельности главы города Мурманска, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, за 2025 год.

— Все это время нашими основными приоритетами были и остаются создание комфортной городской среды и благоустройство, развитие транспортной системы, образования и культуры, социальная поддержка жителей города-героя, — отметил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Общий объём доходов бюджета по итогам 2025 года составил 23,9 млрд рублей. Общий объём расходов бюджета — 26,8 млрд рублей.

С 1 января 2025 года введён туристический налог, по которому доход в бюджет города составил 20,4 миллиона рублей.

По итогам 2025 года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на 11,3% к уровню 2024 года и составила 139239 рублей.

Мурманск – столица русской Арктики, город-герой, который сегодня динамично развивается. Для мурманчан и гостей города созданы новые общественные пространства. Недавно открыта первая благоустроенная пешеходная улица - Ленинградская. И это лишь часть крупного проекта по благоустройству исторического центра города-героя. Он встроен в логику мастер-плана Мурманской агломерации, разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.

К приоритетам народной программы «На Севере — жить!» неизменно относятся: масштабная перезагрузка жилищного строительного комплекса; создание комфортной городской среды; ремонт основных магистральных улиц и подъездных дорог; поддержка молодых и многодетных семей, а также других льготных категорий мурманчан; создание и обновление объектов сфер образования, культуры и спорта; работа с молодёжью.

По нацпроекту и народной программе «На Севере - жить!» в этом году в Мурманске отремонтируют 31 участок улично-дорожной сети общей протяженностью 15,8 км. По поручению губернатора усилен контроль качества работ.

В рамках народной программы «На Севере - жить!» продолжаются капитальные ремонты в мурманских школах, в 2025 году они выполнены в гимназии №3 и 5, лицее №2, прогимназия №61, МБДОУ № 7, 50 и 93. Благодаря губернаторской программе «Арктическая школа» в 2025 году обновлены пространства в 15 учреждениях.

Также в рамках заседания депутаты рассмотрели проекты изменений в нормативные акты, касающиеся развития городской среды, создания памятных объектов, муниципального жилищного контроля и работе комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32445&page=1