Глава региона Андрей Чибис 23 сентября поздравил снежногорцев с 50-летием со дня основания города

Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею, состоялись в Городском дворце культуры «Современник». С приветственным словом к жителям города обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Славная дата, славный город – мощный, сильный и очень молодой. И, конечно, неразрывно связанный с «Нерпой». Город судоремонтников, которые все эти 50 лет обеспечивают обороноспособность нашей страны. Спасибо большое за ваш труд и за искреннюю настоящую любовь к городу! Успехов, здоровья и продолжения славных традиций. С праздником! С юбилеем!», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, история города началась со строительства в незамерзающей бухте Кут Губы Оленьей производственной сдаточной базы Северного флота и создания градообразующего предприятия – судоремонтного завода «Нерпа». А рядом, на безлюдных заполярных просторах вырос город. За всей этой работой стояли люди, военные строители и гражданские лица, приехавшие со всех концов нашей Родины на стройку и связавшие свою судьбу с севером и с заводом.

В честь юбилея прошла церемония награждения. Ряду жителей Снежногорска глава региона вручил Почётные грамоты и Благодарности губернатора, а также памятные медали «85 лет Мурманской области».

Поздравления с юбилеем и тёплые слова в адрес снежногорцев также прозвучали от первого заместителя председателя Мурманской областной Думы Владимира Мищенко.

Фото: https://gov-murman.ru