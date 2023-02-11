Мы такие разные: нигерийский художник создаёт портреты из старых шлёпанцев, а японцы придумали забавный способ расслабиться и согретьсяМарина Табейкина: вся жизнь по буддизму, или Непрерывные страдания в ожидании неприятностей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.02.23 17:30

Глава региона Андрей Чибис дал старт ХLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Центральной площадкой для проведения спортивного мероприятия в регионе стала Долина Уюта. Старт гонке в заполярной столице дал губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня только на мурманскую лыжню вышло 500 участников от 2 до 92 лет. Во многих муниципалитетах области, где позволила погода, был дан старт «Лыжне России». Лыжный спорт – один из самых популярных, в регионе с каждым годом всё больше людей принимает участие в этом и других массовых мероприятиях. Но главное – растёт число северян, выбирающих спорт и активный образ жизни. И для них мы создаём новые возможности как в заполярной столице, так и в других населённых пунктах области. Так, уже готовятся к открытию крупные спортивные объекты в Кандалакше и Заозёрске, также в этом году к уже известным и пользующимся большой популярностью «СОПКАМ.СПОРТ» добавим ещё 7 новых пространств. Это сделает занятия спортом и физкультурой ещё доступнее для северян», – подчеркнул глава региона.

Большой зимний праздник «Лыжня России» с 1982 года традиционно объединяет сотни тысяч активных россиян. Массовая лыжная гонка проводится в нашей стране в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». В 2023 году о своей готовности принять участие в грандиозном спортивном событии заявили 73 региона Российской Федерации. Общее количество участников региональных стартов – свыше 389 тысяч человек. Мурманская область традиционно активно принимает участие в «Лыжне России»: в этом году на старт вышло порядка 4 тысяч северян.

Андрей Чибис поприветствовал всех участников массовой гонки, пожелав лыжникам и болельщикам сил, бодрости, отличного настроения и личных рекордов.

Спортсмены и любители, вышедшие на старт «Лыжни России», в зависимости от возраста и уровня подготовки преодолели одну из трёх дистанций от 200 метров до 10 км. В числе участников – серебряные призёры Олимпийских игр Лариса Круглова и Валерий Кириенко, а также ветераны спорта.

На дистанции 10 км лучшие результаты в заполярной столице показали Дарья Литовченко, финишировавшая спустя 30 минут 52 секунды, и Артём Грязев, прошедший трассу за 24 минуты 46 секунд. Быстрее всех 5 км преодолели Александра Мартынова, её результат 14 минут 57 секунд, и Алексей Матвеев с результатом 12 минут 35 секунд.

Наряду с Мурманском старты «Лыжни России» были даны в Кольском районе, Кировске, ЗАТО город Заозерск, Полярных Зорях, ЗАТО Александровск, Оленегорске и Ковдоре. Ряд муниципалитетов поддержит массовую гонку в другие даты. Так, жители Печенгского округа, ЗАТО Видяево, Мончегорска и Апатитов стартуют уже завтра, в Ловозерском районе гонка состоится 18 и 19 февраля, в Терском – 19 февраля, а в Кандалакше – 24 февраля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, скоре северян и гостей региона ждёт ещё одно масштабное спортивное мероприятие – торжественное открытие Полярной Олимпиады, которое состоится уже 4 марта на Центральном стадионе Мурманска.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире23:30«Мемориалы России». Документальный цикл (12+)00:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:25«Живой». Концерт Николая Носкова (Crocus City Hall '2019, 16+)
-PRO Деньги (16+)Эксперт «SuperJob» рассказал, как праздничные дни в феврале отразятся на зарплате сотрудников-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 27 копеек, доллар потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)На котельной Заполярного обновлено оборудование-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 и 13 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика