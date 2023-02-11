Глава региона Андрей Чибис дал старт ХLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Центральной площадкой для проведения спортивного мероприятия в регионе стала Долина Уюта. Старт гонке в заполярной столице дал губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня только на мурманскую лыжню вышло 500 участников от 2 до 92 лет. Во многих муниципалитетах области, где позволила погода, был дан старт «Лыжне России». Лыжный спорт – один из самых популярных, в регионе с каждым годом всё больше людей принимает участие в этом и других массовых мероприятиях. Но главное – растёт число северян, выбирающих спорт и активный образ жизни. И для них мы создаём новые возможности как в заполярной столице, так и в других населённых пунктах области. Так, уже готовятся к открытию крупные спортивные объекты в Кандалакше и Заозёрске, также в этом году к уже известным и пользующимся большой популярностью «СОПКАМ.СПОРТ» добавим ещё 7 новых пространств. Это сделает занятия спортом и физкультурой ещё доступнее для северян», – подчеркнул глава региона.

Большой зимний праздник «Лыжня России» с 1982 года традиционно объединяет сотни тысяч активных россиян. Массовая лыжная гонка проводится в нашей стране в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». В 2023 году о своей готовности принять участие в грандиозном спортивном событии заявили 73 региона Российской Федерации. Общее количество участников региональных стартов – свыше 389 тысяч человек. Мурманская область традиционно активно принимает участие в «Лыжне России»: в этом году на старт вышло порядка 4 тысяч северян.

Андрей Чибис поприветствовал всех участников массовой гонки, пожелав лыжникам и болельщикам сил, бодрости, отличного настроения и личных рекордов.

Спортсмены и любители, вышедшие на старт «Лыжни России», в зависимости от возраста и уровня подготовки преодолели одну из трёх дистанций от 200 метров до 10 км. В числе участников – серебряные призёры Олимпийских игр Лариса Круглова и Валерий Кириенко, а также ветераны спорта.

На дистанции 10 км лучшие результаты в заполярной столице показали Дарья Литовченко, финишировавшая спустя 30 минут 52 секунды, и Артём Грязев, прошедший трассу за 24 минуты 46 секунд. Быстрее всех 5 км преодолели Александра Мартынова, её результат 14 минут 57 секунд, и Алексей Матвеев с результатом 12 минут 35 секунд.

Наряду с Мурманском старты «Лыжни России» были даны в Кольском районе, Кировске, ЗАТО город Заозерск, Полярных Зорях, ЗАТО Александровск, Оленегорске и Ковдоре. Ряд муниципалитетов поддержит массовую гонку в другие даты. Так, жители Печенгского округа, ЗАТО Видяево, Мончегорска и Апатитов стартуют уже завтра, в Ловозерском районе гонка состоится 18 и 19 февраля, в Терском – 19 февраля, а в Кандалакше – 24 февраля.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, скоре северян и гостей региона ждёт ещё одно масштабное спортивное мероприятие – торжественное открытие Полярной Олимпиады, которое состоится уже 4 марта на Центральном стадионе Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru