Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.25 16:00

Глава региона Андрей Чибис и сенатор РФ Елена Дягилева обсудили магистральные темы работы Совета Федерации и вектор дальнейшего взаимодействия представителя Заполярья в палате регионов

«Приоритет нашей работы – обеспечение исполнений в полном объёме поручений Президента России Владимира Владимировича Путина, сформулированные по итогам Международного арктического форума. Перед первым пленарным заседанием осенней сессии Совета Федерации важно наметить вектор дальнейшей общей работы в этом направлении», – пояснил губернатор.

Елена Дягилева подчеркнула активное участие Совфеда в решении всех стратегических задач, поставленных главой государства. Так, в ходе весенней сессии было рассмотрено 355 законов, треть из которых имеет высокое социальное значение, остальные касаются важных сфер регулирования. В центре внимания сенаторов – демографическая политика.

«Как верно отметила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, через призму семейноцентричности должны рассматриваться все государственные решения. Мурманская область служит ярким примером именно такой модели. Это подтверждается тем, что регион входит в двадцатку лучших по качеству жизни», – отметила сенатор.

Парламентарий акцентировала внимание на большом числе региональных инициатив для будущих и состоявшихся родителей, а также юных северян. По мнению сенатора, многие проекты, реализуемые по губернаторскому плану «На Севере – жить!», могут быть тиражированы на другие субъекты страны. В числе наиболее эффективных – проект «Работа рядом», к которому по поручению главы региона с 2025 года могут присоединиться и мамы в декрете, экосистема «СОПКИ», имеющая отдельное семейное направление, и комплексный проект «На Севере – малыш», включающий 51 мероприятие. Вопросы демографии обсуждали на полях Форума социальных инноваций регионов, состоявшемся на прошлой неделе.

«Темой площадки, на которой я выступила модератором, стала поддержка семейного бизнеса. Сегодня уже 22 региона закрепили на законодательном уровне понятие семейного предприятия, активно обсуждается разработка законодательной базы уже на уровне страны. Потенциал огромный: более 74% российских предприятий малого и среднего бизнеса, по сути, являются семейными. Общее дело не только обеспечивает финансовую стабильность, но и способствует укреплению разных поколений одной семьи, помогает продвигать традиционные ценности», – пояснила сенатор.

В завершении встречи Андрей Чибис и Елена Дягилева обсудили взаимодействие парламентария с представителями профильных ведомств для достижения стратегических задач и реализации крупных проектов. Глава региона отметил высокую компетентность сенатора в финансовой сфере и выразил уверенность в её активном содействии в продвижении интересов Заполярья при постановке целей на бюджетный период.

«Важно, чтобы все объекты, создание и модернизация которых ведутся по поручению Президента РФ, получили финансовую поддержку федерального центра. Безусловно, мы продолжим реализацию ключевых проектов плана «На Севере – жить»!», но с учётом сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры, санкционного давления понятно, что региональным финансированием не обойтись», – подытожил губернатор.

 

 

