Глава региона Андрей Чибис и сотрудники правительства Мурманской области приняли участие в акции «Новогоднее чудо»

Глава региона Андрей Чибис и сотрудники правительства Мурманской области вчера приняли участие в сборе подарков для воспитанников социальных центров Кольского Заполярья.

Акция «Новогоднее чудо» в Мурманской области проводится уже более 10 лет. С 2020 года её организуют добровольцы Единого волонтёрского центра при поддержке регионального правительства.

«В этом году открытки с пожеланиями буквально разлетались с ёлок. Здорово, что так много северян приняли участие в сборе подарков. Все вместе мы делаем для детей предстоящий праздник радостным. Всем небезразличным – огромное спасибо!» – сказал губернатор Андрей Чибис.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко призналась, что всегда с удовольствием участвует в этой акции.

«Новый год – это праздник, когда сбываются желания. Очень важно, что у детей, которые находятся в социальных учреждениях, тоже есть возможность загадать своё личное желание, и важно, что оно исполняется. Я с душевной теплотой принимаю участие в акции и всегда радуюсь этой возможности – привнести немножко тепла и частичку себя в создание праздничного волшебного настроения», – отметила Оксана Демченко.

Министр образования и науки региона Диана Кузнецова исполнила заветную мечту ребёнка, который просил свитер с изображением известного музыканта. К подарку она добавила сладости.

«Чудо, которое случается в преддверии Нового года, – это самое замечательное, что может быть. В этом и заключается цель акции – привлечь внимание жителей региона к возможности делать приятные сюрпризы для всех детей, чтобы они больше улыбались, радовались и продолжали верить в волшебство», – отметила Диана Кузнецова.

В качестве благодарности за доброту и заботу каждый участник акции получил сувенир, сделанный руками детей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все открытки с пожеланиями, которые в декабре были размещены в торговых центрах и административных зданиях Мурманска на специальных «чудо-ёлочках», практически разобраны, теперь идёт сбор подарков от дарителей. После того, как все подарки будут собраны, их отсортируют и направят в социальные учреждения региона, дети которых загадали желания. Более половины желаний уже исполнено.

Фото: https://gov-murman.ru