Глава региона Андрей Чибис осмотрел объекты социальной инфраструктуры в Североморске-3

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки осмотрел объекты социальной сферы в Североморске-3.

Андрей Чибис проинспектировал участок автодороги от детского сада до автомобильного моста, где завершилось устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и проезжей части, сетевой магазин, который строится в населенном пункте частным инвестором по просьбе жителей, и посетил центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в средней общеобразовательной школе № 8, открывшийся в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

«Конечно, ещё с 90-х годов существует ряд проблем, среди которых большое количество брошенного жилья, необустроенная инфраструктура. В прошлом году мы разбирали вопросы, связанные с появлением сетевого магазина, ремонтом моста и тротуаров. Сегодня мы видим, что постепенно в населённом пункте эти вопросы решаются. Очень важно, чтобы у жителей Североморска-3 были достойные условия жизни», – отметил глава региона Андрей Чибис.