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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.23 12:00

Глава региона Андрей Чибис осмотрел в Умбе объекты, созданные в рамках плана «На Севере – жить» и программы «На Севере – твой проект»

Глава региона Андрей Чибис в конце рабочей недели осмотрел в Умбе объекты, созданные в рамках плана «На Севере – жить» и программы «На Севере – твой проект».

Так, в доме по улице Дзержинского, 44 выполнен ремонт подъездов: установлены стеклопакеты, почтовые ящики, выполнены работы по штукатурке, грунтовке и окрашиванию стен. Завершается благоустройство пешеходного тротуара между домами Советская, 4 и Дзержинского,  44. Также были высажены клены, в ближайшее время планируется огородить палисадники, а в будущем создать рядом детскую площадку.

«Важно, что жители проявляют инициативу и активно содействуют развитию тех мест, где они живут, гуляют, проводят время с семьей и близкими людьми», — отметил глава региона и поблагодарил северян за отзывчивость и участие в проекте.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, объекты выполняются по программе «На Севере – твой проект», в рамках плана «На Севере – жить». Напомним, она стартовала в декабре 2022 года по решению губернатора Андрея Чибиса. Проекты выбирали с учётом результатов онлайн-голосования на портале «Наш Север». На реализацию инициатив жителей области было выделено в этом году 100 млн рублей. К онлайн-голосованию были допущены 113 проектов. Впервые в программе приняли участие жители всех муниципальных образований области.

Кроме того, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на площади у Дома Культуры обустроили парковку, а также устроили травмобезопасное покрытие площадки спортивного парка.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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