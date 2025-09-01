Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.25 16:30

Глава региона Андрей Чибис открыл в Мурманске Губернаторский лицей

В День знаний в Мурманске открыл свои двери Губернаторский лицей. Он создан по инициативе главы региона в рамках плана «На Севере – жить!». Уникальное учреждение – школа полного дня, которая будет сочетать фундаментальную научную подготовку с практической работой.

«Лицей – это не просто красивые стены и современное оборудование. Глобальная миссия – глубокая ранняя подготовка детей и их профориентация на те специальности, которые нужны в Российской Арктике. Поэтому мы акцентировали здесь три направления. Первое – это всё, что касается логистики, морского движения, развития Северного морского пути. Второе – минеральные ресурсы и технологии Арктики: от нефти и газа, до руды и редкоземельных металлов. Третья – биоресурсы и биотехнологии. Важно, что помимо общего образования ребята смогут изучать специальные предметы, посещать экскурсии на предприятия, со школьной скамьи понимать, насколько это важно и интересно, специфику. Чтобы у них проснулся интерес к этим профессиям и желание дальше работать на арктических проектах и развивать Мурманскую область. Создать такое учреждение – это была непростая задача. Также большое участие приняли наши промышленные партнёры – компании «НОВАТЭК», «Норникель». Они в рамках наших соглашений откликнулись и дали дополнительные средства на приобретение оборудования», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис, который принимал участие в открытии нового учебного заведения.

Андрей Чибис отметил, что в команде лицея собран сильный преподавательский состав, как из Мурманской области, так и учителя, прибывшие в регион по кадровой программе «Курс на Север». Кроме того, участвовать в процессе обучения будут и технические партнёры. Планируется, что лицей станет флагманской методологической площадкой для школ Мурманской области.

Как пояснила министр образования и науки региона Диана Кузнецова, образовательная программа синхронизирована с программами обучения Мурманского арктического университета.

«Чтобы попасть в лицей, ребята прошли серьёзный конкурсный отбор в три этапа, в том числе собеседование с педагогом-психологом для определения вектора обучения, который им наиболее интересен. Сейчас здесь набрано 15 классов, с пятого по восьмые, а также десятые, за парты сядут 375 учеников. Детей ждут интересные программы, в том числе внеурочные, которые будут проходить не только в кабинетах, но и центре киберспортивной подготовки, технопарке, площадке для конструирования и пилотирования беспилотных авиационных систем. Кроме того, ребята смогут проходить практическое обучение в лабораториях и на площадках МАУ», – рассказала Диана Кузнецова.

Андрей Чибис также отметил, что сейчас идёт поиск решений, чтобы дети из других городов региона могли учиться в Губернаторском лицее.

«Важно, чтобы дети в регионе понимали, какие у нас есть предприятия и проекты, как они могут себя реализовать и построить карьеру, вырасти профессионально. И хорошо, что теперь это понимание формируется с начальной школы. Можно посмотреть, оценить, узнать, какая база есть в местном профессиональном техническом и высшем образовании, и уже внутри школьной программы сформировать свой путь. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в регионе воспитывались компетентные кадры – через какое-то время именно они придут работать к нам. Это большой комплекс специальностей, востребованных на суше и на море, в СПГ, на СМП. Для этого важно вкладываться в то, чтобы их выращивать, обучать, практиковать, внедрять в свое производство, мотивировать, и для того, чтобы они там оставались. Поэтому вместе с правительством Мурманской области мы плотно работаем по реализации стратегии, где предприятия уже со школы участвуют в образовательном процессе. Мы будем проводить экскурсии на наши предприятия, вести специальные занятия», – подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК – Мурманск» Петр Оборин.

В День знаний Андрей Чибис приветствовал учеников школы на церемонии первого звонка. Также губернатор поучаствовал в создании капсулы времени.

Отметим, в лицее будет возможность, не выходя из учреждения, заниматься различными дополнительными направлениями: творчеством, спортом, наукой и техникой. Здесь создан технопарк с мобильным классом виртуальной реальности; образовательным набором «Модель отсека судна» для обучения теории корабля, 3Д моделирования и проведения различных экспериментов на воде; комплектом «Юнга с Ардуино» для технического творчества; комплектами по судомоделированию и подводной робототехнике. Также в технопарке есть подводный дрон, аквакомплект для подводной робототехники, конструктор квадрокоптера, сетчатый куб для тестовых полётов и трасса для гонок дронов. Для детей оборудованы спортивный и тренажерный залы, зал для аэробики и хореографии, актовый со светодиодной сценой и зрительным залом, мобильный лингафонный класс. В кабинете физики, химии и биологии ученикам будут доступны цифровые лаборатории. Кроме того, создан зал для киберспорта – уникальный в Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552667/#&gid=1&pid=56

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)На 19% за год выросла предлагаемая зарплата российских учителей. Данные по СЗФО-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 34 копейки, доллар прибавил 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики проводят пробные топки-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»