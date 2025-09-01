Глава региона Андрей Чибис открыл в Мурманске Губернаторский лицей

В День знаний в Мурманске открыл свои двери Губернаторский лицей. Он создан по инициативе главы региона в рамках плана «На Севере – жить!». Уникальное учреждение – школа полного дня, которая будет сочетать фундаментальную научную подготовку с практической работой.

«Лицей – это не просто красивые стены и современное оборудование. Глобальная миссия – глубокая ранняя подготовка детей и их профориентация на те специальности, которые нужны в Российской Арктике. Поэтому мы акцентировали здесь три направления. Первое – это всё, что касается логистики, морского движения, развития Северного морского пути. Второе – минеральные ресурсы и технологии Арктики: от нефти и газа, до руды и редкоземельных металлов. Третья – биоресурсы и биотехнологии. Важно, что помимо общего образования ребята смогут изучать специальные предметы, посещать экскурсии на предприятия, со школьной скамьи понимать, насколько это важно и интересно, специфику. Чтобы у них проснулся интерес к этим профессиям и желание дальше работать на арктических проектах и развивать Мурманскую область. Создать такое учреждение – это была непростая задача. Также большое участие приняли наши промышленные партнёры – компании «НОВАТЭК», «Норникель». Они в рамках наших соглашений откликнулись и дали дополнительные средства на приобретение оборудования», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис, который принимал участие в открытии нового учебного заведения.

Андрей Чибис отметил, что в команде лицея собран сильный преподавательский состав, как из Мурманской области, так и учителя, прибывшие в регион по кадровой программе «Курс на Север». Кроме того, участвовать в процессе обучения будут и технические партнёры. Планируется, что лицей станет флагманской методологической площадкой для школ Мурманской области.

Как пояснила министр образования и науки региона Диана Кузнецова, образовательная программа синхронизирована с программами обучения Мурманского арктического университета.

«Чтобы попасть в лицей, ребята прошли серьёзный конкурсный отбор в три этапа, в том числе собеседование с педагогом-психологом для определения вектора обучения, который им наиболее интересен. Сейчас здесь набрано 15 классов, с пятого по восьмые, а также десятые, за парты сядут 375 учеников. Детей ждут интересные программы, в том числе внеурочные, которые будут проходить не только в кабинетах, но и центре киберспортивной подготовки, технопарке, площадке для конструирования и пилотирования беспилотных авиационных систем. Кроме того, ребята смогут проходить практическое обучение в лабораториях и на площадках МАУ», – рассказала Диана Кузнецова.

Андрей Чибис также отметил, что сейчас идёт поиск решений, чтобы дети из других городов региона могли учиться в Губернаторском лицее.

«Важно, чтобы дети в регионе понимали, какие у нас есть предприятия и проекты, как они могут себя реализовать и построить карьеру, вырасти профессионально. И хорошо, что теперь это понимание формируется с начальной школы. Можно посмотреть, оценить, узнать, какая база есть в местном профессиональном техническом и высшем образовании, и уже внутри школьной программы сформировать свой путь. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в регионе воспитывались компетентные кадры – через какое-то время именно они придут работать к нам. Это большой комплекс специальностей, востребованных на суше и на море, в СПГ, на СМП. Для этого важно вкладываться в то, чтобы их выращивать, обучать, практиковать, внедрять в свое производство, мотивировать, и для того, чтобы они там оставались. Поэтому вместе с правительством Мурманской области мы плотно работаем по реализации стратегии, где предприятия уже со школы участвуют в образовательном процессе. Мы будем проводить экскурсии на наши предприятия, вести специальные занятия», – подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК – Мурманск» Петр Оборин.

В День знаний Андрей Чибис приветствовал учеников школы на церемонии первого звонка. Также губернатор поучаствовал в создании капсулы времени.

Отметим, в лицее будет возможность, не выходя из учреждения, заниматься различными дополнительными направлениями: творчеством, спортом, наукой и техникой. Здесь создан технопарк с мобильным классом виртуальной реальности; образовательным набором «Модель отсека судна» для обучения теории корабля, 3Д моделирования и проведения различных экспериментов на воде; комплектом «Юнга с Ардуино» для технического творчества; комплектами по судомоделированию и подводной робототехнике. Также в технопарке есть подводный дрон, аквакомплект для подводной робототехники, конструктор квадрокоптера, сетчатый куб для тестовых полётов и трасса для гонок дронов. Для детей оборудованы спортивный и тренажерный залы, зал для аэробики и хореографии, актовый со светодиодной сценой и зрительным залом, мобильный лингафонный класс. В кабинете физики, химии и биологии ученикам будут доступны цифровые лаборатории. Кроме того, создан зал для киберспорта – уникальный в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552667/#&gid=1&pid=56