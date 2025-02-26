Глава региона Андрей Чибис передал новосёлам ключи от построенного дома на улице Полярные Зори в Мурманске

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава региона Андрей Чибис в торжественной обстановке передал ключи первым жильцам нового дома в Мурманске. В современную девятиэтажку на улице Полярные Зори, 5/1 в ближайшее время въедут семьи из аварийных домов.

«Все достойно сделали наши мурманские строители. Я хочу поблагодарить их за это. Они справились, несмотря на непростые условия, «дороговизну денег», нехватку тех или иных материалов, но всё сделано чётко и качественно. Здесь хорошее место, поэтому я поздравляю всех новосёлов. Работа продолжается, в Мурманской области идёт строительство для переселения северян из аварийного жилья, а также для детей, которые остались сиротами», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Жилой дом расположен практически в центре города, вторая линия пересечения улицы Полярные Зори и проспекта Ленина.

Одноподъездный дом состоит из благоустроенных 46 однокомнатных, 35 двухкомнатных и 9 трёхкомнатных квартир. Здание площадью порядка 3,5 тысячи квадратных метров специалисты построили почти за год.

Строители не только возвели здание, но и выполнили внутреннюю отделку помещений. В каждой квартире сделан качественный ремонт: новоселам остается только привезти и расставить мебель. Дополнительный простор придают балконы с остеклением. На придомовой территории обустроены детская и спортивная площадки, парковка, в том числе гостевая и для маломобильных групп населения.

Вентилируемая конструкция фасада из металлических кассет оснащена архитектурно-художественной подсветкой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, новый дом в областном центре был построен в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и по президентскому национальному проекту «Жильё и городская среда». Предполагается, что всего в многоэтажку въедут 90 семей, проживающих в 47 домах, признанных аварийными до 01.01.2017 и включенных в муниципальную программу «Жилищная политика» на 2023-2028 годы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/