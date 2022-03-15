Глава региона Андрей Чибис подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму Мурманской области «Развитие транспортной системы»

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление о внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы».

Изменения вносятся в объёмы финансирования мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги Мурманской области» за счёт средств федерального бюджета, а также в объёмы финансирования 2022 года по мероприятиям регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», в том числе для введения новых мероприятий по объёмам капитального строительства:

- реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 – км 20;

- капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 – км 35;

- реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги «Кола – Серебрянские ГЭС» с подъездами;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентьявр на км 49 + 100 автомобильной дороги «Кола – Серебрянские ГЭС» с подъездами;

- реконструкция мостового перехода через р. Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск.

Мероприятия регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» добавятся в части приобретения 25 комплексов стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях установки на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения (сумма 77,4 млн рублей); выполнения работ на установку недостающего электроосвещения на автодороге Апатиты – Тик-Губа и к совхозу «Мончегорский».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, постановление правительства Мурманской области от 14.03.2022 № 161-ПП «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы» опубликовано в Электронном бюллетене правительства Мурманской области.