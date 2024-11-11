Глава региона Андрей Чибис поручил продлить губернаторский проект «Витаминизация» на 2025 годКошелёк: поехали грузы, люди и тарифы
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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.24 14:30

Глава региона Андрей Чибис поручил продлить губернаторский проект «Витаминизация» на 2025 год

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области Андрей Чибис отметил, что проект «Витаминизация» важен для северян, а значит, его необходимо продлить на следующий год.

«На прошлом оперативном совещании мы обсуждали ход реализации программы «Витаминизация» – популярного среди жителей Мурманской области проекта. Он очень важен для наших жителей, поэтому считаю нужным продлить его на 2025 год», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил главе Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву разработать документацию для продления проекта на следующий год.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, мобильные пункты для экспресс-тестирования и последующей выдачи витамина Д в случае выявления его недостаточности или дефицита открыты по всему региону. Для получения данной услуги единственным требованием является регистрация по месту жительства или проживания в Мурманской области. При себе необходимо иметь паспорт. Также в пунктах «Витаминизации» можно вакцинироваться против сезонного гриппа. Подробную информацию о губернаторском проекте «Витаминизация» можно получить по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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