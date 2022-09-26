Глава региона Андрей Чибис посетил Детскую школу искусств Полярного после капитального ремонта

В рамках поездки в Полярный губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Детскую школу искусств. Глава региона отметил, что в 2022 году учреждение получило финансирование в размере более 40,9 млн рублей на реализацию программ национального проекта «Культура» и регионального плана «На Севере - жить».

«Очень хорошая, достойная школа искусств, и очень талантливые дети в ней занимаются. Прекрасные учителя. Нам удалось кардинально преобразить школу за несколько лет. И снаружи, и изнутри. И по отзывам это совершенно другой уровень и большое удовольствие здесь заниматься, и для детей, и для педагогов», - подчеркнул Андрей Чибис.

Открытая в 1965 году Детская школа искусств Полярного сегодня является одним из ключевых учреждений культуры всего ЗАТО Александровск. В ней занимается более 330 детей на 3 отделениях: музыкальном (класс фортепиано, скрипки, виолончели, баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, флейты, сольного пения, хорового пения), художественном и хореографическом.

В 2019 году учреждение получило грант на реализацию федерального проекта «Цифровая культура», получив возможность открыть на своей базе Виртуальный концертный зал. В рамках нацпроекта школа также получила дополнительное финансирование на обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в 2021 году.

Существенный объём инвестиций из федерального и регионального бюджетов позволили дополнить позитивную трансформацию: в 2022 году в школе модернизирован и оснащен новой вентиляционной и пожарной системой концертный зал, установлен новый вентилируемый фасад, существенно улучшивший звуко и теплоизоляционные характеристики здания. Кроме того, новый яркий облик учреждения повышает настроение даже в полярную ночь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе работ была также отремонтирована кровля и входная группа, оборудован пандус для маломобильных групп населения. Реновация затронула и внутренние помещения: в хореографических классах установлены новые полы, а также профессиональные станки и зеркала, проведена модернизация кабинетов второго этажа школы.

Общий объем инвестиций в реновацию культурной среды ЗАТО Александровск составил более 86 млн рублей. В этом году работы различного объема проводятся в библиотеке и хореографической студии Полярного, Детской школе искусств и Дворце культуры «Современник» в Снежногорске. Сразу для нескольких объектов уже разработана проектно-сметная документация, что позволит в скором времени провести ремонты и в других учреждениях.

Фото: https://gov-murman.ru