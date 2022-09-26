В 2022 году из регионального бюджета на обновление медицинского оборудования выделено свыше 1,8 млрд рублей27 сентября в Мурманском арктическом государственном университете пройдёт торжественное открытие «Точки кипения»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.22 11:30

Глава региона Андрей Чибис посетил Детскую школу искусств Полярного после капитального ремонта

В рамках поездки в Полярный губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Детскую школу искусств. Глава региона отметил, что в 2022 году учреждение получило финансирование в размере более 40,9 млн рублей на реализацию программ национального проекта «Культура» и регионального плана «На Севере - жить».

«Очень хорошая, достойная школа искусств, и очень талантливые дети в ней занимаются. Прекрасные учителя. Нам удалось кардинально преобразить школу за несколько лет. И снаружи, и изнутри. И по отзывам это совершенно другой уровень и большое удовольствие здесь заниматься, и для детей, и для педагогов», - подчеркнул Андрей Чибис.

Открытая в 1965 году Детская школа искусств Полярного сегодня является одним из ключевых учреждений культуры всего ЗАТО Александровск. В ней занимается более 330 детей на 3 отделениях: музыкальном (класс фортепиано, скрипки, виолончели, баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, флейты, сольного пения, хорового пения), художественном и хореографическом.

В 2019 году учреждение получило грант на реализацию федерального проекта «Цифровая культура», получив возможность открыть на своей базе Виртуальный концертный зал. В рамках нацпроекта школа также получила дополнительное финансирование на обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в 2021 году.

Существенный объём инвестиций из федерального и регионального бюджетов позволили дополнить позитивную трансформацию: в 2022 году в школе модернизирован и оснащен новой вентиляционной и пожарной системой концертный зал, установлен новый вентилируемый фасад, существенно улучшивший звуко и теплоизоляционные характеристики здания. Кроме того, новый яркий облик учреждения повышает настроение даже в полярную ночь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе работ была также отремонтирована кровля и входная группа, оборудован пандус для маломобильных групп населения. Реновация затронула и внутренние помещения: в хореографических классах установлены новые полы, а также профессиональные станки и зеркала, проведена модернизация кабинетов второго этажа школы.

Общий объем инвестиций в реновацию культурной среды ЗАТО Александровск составил более 86 млн рублей. В этом году работы различного объема проводятся в библиотеке и хореографической студии Полярного, Детской школе искусств и Дворце культуры «Современник» в Снежногорске. Сразу для нескольких объектов уже разработана проектно-сметная документация, что позволит в скором времени провести ремонты и в других учреждениях.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области количество вакансий в отрасли металлургии и металлообработки увеличилось в 2,3 раза-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены продолжают снижаться, доллар и евро сегодня умеренно растут-PRO Энергетику (18+)#ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика