Глава региона Андрей Чибис посетил с рабочей поездкой Приморский округ Запорожской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, он осмотрел ряд объектов, созданных и модернизированных Мурманской областью в рамках шефской помощи.

«Приморский округ и Приморск стали для нас по-настоящему родными. В соответствии с решением нашего президента Владимира Путина мы оказываем регулярную и необходимую муниципалитету помощь. И это большая честь для меня. Главная цель, осмотреть, как реализуются мероприятия по обновлению, при необходимости провести корректировки и наметить планы на будущий год», — отметил Андрей Чибис.

Так, в данный момент ведутся работы на водокомплексе. Благодаря шефской помощи будет создана закольцованная система водоснабжения, завершается этап укладки нового трубопровода длиной более трёх километров. В этом году также запланирован капитальный ремонт скважин города.

«Тема водоснабжения — одна из ключевых задач, который мы занимаемся. Исторически здесь есть с этим проблемы. Этот вопрос мы будем прорабатывать детально», — отметил глава региона.

Андрей Чибис также осмотрел объекты спорта, образования, культуры и благоустройства.

Так, на городском стадионе «Олимпиец» устанавливается новое волейбольное поле. Ранее были установлены баскетбольная и воркаут площадки.

В центральном сквере создана новая детская площадка. Важно, что изменения отмечают и сами приморцы. В беседе с Андреем Чибисом они поделились положительными впечатлениями о новых пространствах.

В школе №3 Приморска ранее были обновлены классы, а по программе «Арктическая школа» преображены актовый зал и столовая. В этом году ведутся работы по замене окон. В Центре детского-юношеского творчества продолжается капитальный ремонт по замене коммуникаций, крыльца и ряда внутренних помещений первого этажа. В будущем здесь планируется дальнейшее преображение пространств.

Ремонт помещений здания ведётся поэтапно, начиная с 2023 года. На данный момент юные приморцы могут заниматься в студии звукозаписи, секциях и кружках. Также по решению губернатора для молодёжи и жителей Приморска ранее было создано пространство «СОПКИ. СПОРТ».

Кроме того, глава региона посетил Краеведческий музей. В нём была создана экспозиция о Мурманской области. Андрей Чибис подчеркнул, что интерес у жителей Приморского округа к Кольскому полуострову высок, многие искренне желают посетить наш край.

Помимо этого, Андрей Чибис и глава Приморского округа Владимир Прокопенко возложили цветы к Мемориальному комплексу в честь воинов-земляков. Также губернатор провёл совещание с администрацией округа, на котором обсудили планы и конкретные мероприятия на следующий год.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области проводит восстановление социально значимых объектов в Приморском районе Запорожской области с мая 2023 года. За это время реализованы мероприятия в различных сферах – ЖКХ, образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551361/#&gid=1&pid=1