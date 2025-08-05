День физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 10:00

Глава региона Андрей Чибис посетил с рабочей поездкой Приморский округ Запорожской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, он осмотрел ряд объектов, созданных и модернизированных Мурманской областью в рамках шефской помощи.

«Приморский округ и Приморск стали для нас по-настоящему родными. В соответствии с решением нашего президента Владимира Путина мы оказываем регулярную и необходимую муниципалитету помощь. И это большая честь для меня. Главная цель, осмотреть, как реализуются мероприятия по обновлению, при необходимости провести корректировки и наметить планы на будущий год», — отметил Андрей Чибис.

Так, в данный момент ведутся работы на водокомплексе. Благодаря шефской помощи будет создана закольцованная система водоснабжения, завершается этап укладки нового трубопровода длиной более трёх километров. В этом году также запланирован капитальный ремонт скважин города.

«Тема водоснабжения — одна из ключевых задач, который мы занимаемся. Исторически здесь есть с этим проблемы. Этот вопрос мы будем прорабатывать детально», — отметил глава региона.

Андрей Чибис также осмотрел объекты спорта, образования, культуры и благоустройства.

Так, на городском стадионе «Олимпиец» устанавливается новое волейбольное поле. Ранее были установлены баскетбольная и воркаут площадки.

В центральном сквере создана новая детская площадка. Важно, что изменения отмечают и сами приморцы. В беседе с Андреем Чибисом они поделились положительными впечатлениями о новых пространствах.

В школе №3 Приморска ранее были обновлены классы, а по программе «Арктическая школа» преображены актовый зал и столовая. В этом году ведутся работы по замене окон. В Центре детского-юношеского творчества продолжается капитальный ремонт по замене коммуникаций, крыльца и ряда внутренних помещений первого этажа. В будущем здесь планируется дальнейшее преображение пространств.

Ремонт помещений здания ведётся поэтапно, начиная с 2023 года. На данный момент юные приморцы могут заниматься в студии звукозаписи, секциях и кружках. Также по решению губернатора для молодёжи и жителей Приморска ранее было создано пространство «СОПКИ. СПОРТ».

Кроме того, глава региона посетил Краеведческий музей. В нём была создана экспозиция о Мурманской области. Андрей Чибис подчеркнул, что интерес у жителей Приморского округа к Кольскому полуострову высок, многие искренне желают посетить наш край.

Помимо этого, Андрей Чибис и глава Приморского округа Владимир Прокопенко возложили цветы к Мемориальному комплексу в честь воинов-земляков. Также губернатор провёл совещание с администрацией округа, на котором обсудили планы и конкретные мероприятия на следующий год.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области проводит восстановление социально значимых объектов в Приморском районе Запорожской области с мая 2023 года. За это время реализованы мероприятия в различных сферах – ЖКХ, образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551361/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»