Глава региона Андрей Чибис поздравил выпускников Мурманской области на традиционном фестивале «Арктический берег»

Поморская набережная Колы уже в третий раз стала местом проведения фестиваля «Арктический берег» с участием порядка 3,5 тысячи выпускников Мурманской области. На главной сцене юных северян вчера поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Выпускной – волнительный и важный этап в жизни каждого. Школьные годы – точно самые яркие и классные, но вы даже не представляете, насколько яркие и классные годы вас ждут дальше! Я желаю вам не тратить время, просто сидя на диване или в соцсетях. Мечтайте, дерзайте и добиваетесь своих целей! Для этого вам нужно, прежде всего, принять решение – где учиться, на кого учиться, куда потом пойти работать. И, конечно, мы будем счастливы, если большинство из вас примет решение после окончания обучения развивать российскую Арктику, делать нашу область сильнее и мощнее!», – обратился к выпускникам губернатор.

На фестивальной площадке 28 июня собрались ребята из разных населённых пунктов региона: от Кандалакши до Кольского района, от заполярной столицы до столицы Северного флота. Вместе с учениками школ к мероприятию присоединились обучающиеся Североморского кадетского корпуса и филиала Нахимовского училища. В рамках мероприятия для них была организована масштабная праздничная программа, а символом «Арктического берега» вновь стал бумажный кораблик, собранный в технике оригами, как напоминание ребятам, что теперь, вступая во взрослую жизнь, они могут творить судьбу своими руками.

В рамках фестиваля губернатор Андрей Чибис вручил Благодарственные письма призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Награды от главы региона получили ученица 9 класса североморской гимназии №1 Есения Скорая, которая завоёвывает призовые места на олимпиаде по физкультуре второй год подряд, и ученица 10 класса Валерия Реутова из лицея имени В.Г. Сизова Мончегорска, ставшая призёром олимпиады школьников по литературе. Напомним, что в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить» с 2022 года победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачиваются премии в 200 и 150 тысяч рублей соответственно. Награды предусмотрены и наставникам, подготовившим талантливых северян. Для педагогов предусмотрены премии в размере 150 тысяч рублей за подготовку победителя и 100 тысяч рублей за подготовку призёра заключительного этапа олимпиады. По итогам этого года на Всероссийской олимпиаде школьников по биологии победу одержал 11-классник Антон Куликов Мурманского политехнического лицея, призёрами стали сразу три школьника из Мурманска, Мончегорска и ЗАТО г. Североморск. Глава региона также поблагодарил за успехи в учёбе ребят, набравших 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам: Екатерину Пищикову (гимназия №5, Мурманск), Варвару Филимонову (гимназия №2, Мурманск), Алину Овсянникову (лицей №2, Мурманск), Андрея Ахметова (гимназия №6, Мурманск), Александру Притчину (гимназия №7, Мурманск), Евгения Бочарова (Мурманский международный лицей), Сергея Дубинина (Мурманский политехнический лицей), Степана Егорова (лицей №2, Мурманск) Дмитрия Филькина (лицей №1, Североморск) и Дарью Щепихину (школа №5, пгт Печенга). В этом году в Мурманской области высший балл ЕГЭ получили 13 школьников, а с золотыми и серебряными медалями окончат школу более 450 ребят.

На всём пространстве набережной установили красочные фотозоны, а также организовали работу тематических площадок, в том числе профориентационных. Так, колледжи, техникумы Заполярья и Мурманский арктический университет встречали будущих абитуриентов на площадке «Куда пойти учиться». Впервые на Поморской набережной заработало пространство «Работа России», чтобы ребята могли не только определиться с выбором профессии, но и узнать, где они могут применить полученные знания. Свои направления деятельности представили и крупные промышленные предприятия Мурманской области.

По сложившейся традиции выпускники вновь писали свои мечты и пожелания на белых корабликах, запуская их в специальном бассейне. А ещё любовались яхтами класса «Луч» под белоснежными парусами, которые сегодня украсили акваторию Кольского залива. Правили парусами спортсмены Федерации парусного спорта Мурманской области.

Атмосферу на набережной создавали талантливые региональные молодёжные танцевальные и вокальные коллективы, а также специальные гости фестиваля «Арктический берег» - участники музыкального проекта «Filatov & Karas» и диджей Feel.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, все выпускники на празднике получили подарки на память - уютные пледы в цветовой гамме мероприятия, а также смогли подкрепиться вкусной выпечкой и чаем.

Напомним, фестиваль «Арктический берег» организуется в Мурманской области с 2022 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru