Глава региона Андрей Чибис поздравил юных северян с завершением первой смены Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!»

5 июня Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», созданный в рамках одноименного регионального плана, впервые распахнул двери для 60 школьников из Мурманска, Североморска, Оленегорска и Кольского района. На протяжении этих дней для ребят была организована насыщенная программа, завершила которую яркая церемония закрытия с участием губернатора Андрея Чибиса.

«Центр помог ребятам сменить привычную обстановку и, с одной стороны, освоить важные прикладные навыки, например, по оказанию первой медицинской помощи, а с другой – узнать больше о Мурманской области. Какие конкурентные преимущества у региона, какая у него история, какие перспективы – такие знания необходимы юным северянам для принятия ответственного решения о собственном будущем. Общаясь со школьниками, я всегда спрашиваю, кто готов остаться в Мурманской области, чтобы учиться и работать, или вернуться сюда после обучения. Меня очень порадовало, что после этой, пусть короткой, смены большинство ребят открыли для себя новые горизонты в родном регионе», - отметил губернатор.

Во время общения с Андреем Чибисом юные воспитанники гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» поделились своими впечатлениями о программе и теми знаниями, которые они получили во время лекций и разнообразных занятий. Так, ребята научились ставить палатку, ориентироваться на местности, освоили навыки тактической медицины и познакомиться с историей Кольского Заполярья. Школьники также отметили современный подход к организации смены и внимание со стороны всей команды центра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наряду с педагогами в Центре работают профессиональные гиды, которые рассказывают о Мурманской области не только во время лекций, но и организуют экскурсии для воспитанников. Например, в эту смену школьников ждало посещение атомного ледокола «Ленин» – первого в мире судна с ядерной энергетической установкой.

Почетным гостем церемонии закрытия смены стал Даниил Кульпин. Кадет из Апатитов не бросил в беде своих одноклассниц и был включён в почётную книгу «Горячее сердце». Губернатор Андрей Чибис наградил отважного северянина нагрудным знаком и дипломом за мужество и неравнодушное отношение к людям. Глава региона подчеркнул, что поступок Даниила – верный пример ответственного гражданского поступка.

На поляне у пионерского костра состоялось также награждение участников смены, проявивших лидерские качества, показавших отличные результаты в спортивных и творческих занятиях. В торжественной церемония спуска Государственного флага Российской Федерации, символизирующей завершение первой смены, приняли участие командиры трёх отрядов.

Уже в понедельник в Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в Магнетитах приедет новая группа заполярных школьников, а всего этим летом на территории с пользой проведут время 720 ребят от 8 до 17 лет.

Фото: https://gov-murman.ru