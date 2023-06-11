В День России в центре Мурманска введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средствЯпонские студенты снова учатся улыбаться, а пчёлы помогают кенийским фермерам отпугивать от их полей слонов - и это наш удивительный Мир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.06.23 10:00

Глава региона Андрей Чибис поздравил юных северян с завершением первой смены Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!»

5 июня Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», созданный в рамках одноименного регионального плана, впервые распахнул двери для 60 школьников из Мурманска, Североморска, Оленегорска и Кольского района. На протяжении этих дней для ребят была организована насыщенная программа, завершила которую яркая церемония закрытия с участием губернатора Андрея Чибиса.

«Центр помог ребятам сменить привычную обстановку и, с одной стороны, освоить важные прикладные навыки, например, по оказанию первой медицинской помощи, а с другой – узнать больше о Мурманской области. Какие конкурентные преимущества у региона, какая у него история, какие перспективы – такие знания необходимы юным северянам для принятия ответственного решения о собственном будущем. Общаясь со школьниками, я всегда спрашиваю, кто готов остаться в Мурманской области, чтобы учиться и работать, или вернуться сюда после обучения. Меня очень порадовало, что после этой, пусть короткой, смены большинство ребят открыли для себя новые горизонты в родном регионе», - отметил губернатор.

Во время общения с Андреем Чибисом юные воспитанники гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» поделились своими впечатлениями о программе и теми знаниями, которые они получили во время лекций и разнообразных занятий. Так, ребята научились ставить палатку, ориентироваться на местности, освоили навыки тактической медицины и познакомиться с историей Кольского Заполярья. Школьники также отметили современный подход к организации смены и внимание со стороны всей команды центра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наряду с педагогами в Центре работают профессиональные гиды, которые рассказывают о Мурманской области не только во время лекций, но и организуют экскурсии для воспитанников. Например, в эту смену школьников ждало посещение атомного ледокола «Ленин» – первого в мире судна с ядерной энергетической установкой.

Почетным гостем церемонии закрытия смены стал Даниил Кульпин. Кадет из Апатитов не бросил в беде своих одноклассниц и был включён в почётную книгу «Горячее сердце». Губернатор Андрей Чибис наградил отважного северянина нагрудным знаком и дипломом за мужество и неравнодушное отношение к людям. Глава региона подчеркнул, что поступок Даниила – верный пример ответственного гражданского поступка.

На поляне у пионерского костра состоялось также награждение участников смены, проявивших лидерские качества, показавших отличные результаты в спортивных и творческих занятиях. В торжественной церемония спуска Государственного флага Российской Федерации, символизирующей завершение первой смены, приняли участие командиры трёх отрядов.

Уже в понедельник в Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в Магнетитах приедет новая группа заполярных школьников, а всего этим летом на территории с пользой проведут время 720 ребят от 8 до 17 лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
-Правовая консультация (18+)Жители Мурманской области могут запретить сделки с недвижимостью через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)22:15«Хорошие новости». Информационная программа (12+)22:40«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Уровень расчётов в АО «АтомЭнергоСбыт» за 5 месяцев составил 101%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 97 копеек, доллар поднялся почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области началась подготовка региональных объектов ЖКХ к зиме-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Пять дней вместо десяти: пенсионерам-северянам хотят быстрее начислять компенсацию за проезд в санаторий
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика