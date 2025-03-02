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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.25 08:00

Глава региона Андрей Чибис принял участие в открытии турнира по хоккею среди команд СЗФО Всероссийского общества «Динамо»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии открытия турнира по хоккею среди команд СЗФО Всероссийского физкультурно‑спортивного общества «Динамо», посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время своего выступления глава региона поприветствовал участников соревнований и их болельщиков.

«Мы собрались не просто для открытия турнира — мы зажигаем огонь памяти. Огонь, который горит уже 80 лет, передаваясь из поколения в поколение. Память о Великой Победе не ушла в прошлое — она жива. Она не застыла в монументах, а трансформировалась в наших делах. И сегодня, на льду, она обретает новый голос — голос спортивной доблести.  Пусть этот турнир станет своеобразным мостом между эпохами. Пусть каждая игра напоминает, что память — это энергия, которая движет нами здесь и сейчас. Это ответственность — быть достойными тех, кто подарил нам мирное небо», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ледовые баталии продлятся четыре дня. За звание сильнейших будут сражаться шесть команд. По итогам турнира определят победителей и призеров, которых наградят заслуженными грамотами и кубками в Мурманске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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