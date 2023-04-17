Глава региона Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии закрытия Полярной Олимпиады

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Ледовом дворце спорта Мурманска состоялась торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В праздничном завершении самого масштабного спортивного события Мурманской области принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Праздник спорта, праздник здоровья, праздник настоящей дружбы – все это о настоящей Полярной Олимпиаде, которая каждый год объединяет тысячи северян и гостей региона. В этом году праздник получился необычайно ярким и насыщенным. В одном лишь Мурманском лыжном марафоне принято участие более 1800 спортсменов из 300 городов и 60 регионов нашей страны. Убежден, что так будет и впредь!» – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках праздничной церемонии на трибунах Ледового дворца Мурманска собралось порядка 1,5 тысячи человек: гостями мероприятия стали ветераны спортивного движения региона, участники Полярной Олимпиады и воспитанники заполярных спортивных школ.

В ходе церемонии традиционно состоялся парад видов спорта, вошедших в соревновательную программу. Так, на ледовую арену вышли хоккеисты, сноубордисты, фигуристки, лыжники, биатлонисты, натурбанисты, а также представители парусного, ездового, велосипедного видов спорта и регби на снегу.

В своём приветственном слове спортсменам, губернатор Мурманской области Андрей Чибис оценил высокий уровень прошедших соревнований, поблагодарив участников, болельщиков и организаторов за яркое событие. Глава региона также подчеркнул важность сохранения и преумножения богатых традиций Полярной Олимпиады, отметив бесценный вклад тренеров и наставников заполярных чемпионов.

На сцене Ледового дворца глава региона приветствовал легенду российского слалома Владимира Шеина. От имени Президента Российской Федерации Андрей Чибис наградил тренера высшей категории, воспитавшего не одно поколение заполярных горнолыжников, Почётным званием заслуженного работника физической культуры РФ. Поздравить наставника и принять участие в торжественной церемонии закрытия Полярной Олимпиады приехал двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Ридзик.

Губернатор вместе с заслуженным мастером спорта России вручил награды спортсменам, отличившимся в соревнованиях 88-го Праздника Севера. Кубки абсолютных чемпионов получили победители Мурманского лыжного марафона Андрей Зародов и Екатерина Бурянина. Оба спортсмена представляют спортивную школу олимпийского резерва Мончегорска. Ещё два кубка абсолютных чемпионов в национальных видах спорта Андрей Чибис вручил Николаю и Татьяне Юрьевым из Ловозера.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после торжественной церемонии награждения гостей Ледового дворца ждало яркое видеошоу, красочные номера с участием юных хоккеистов, фигуристок и команды танцоров, а также обращение одного из самых почетных участников Праздника Севера – Владимира Смирнова из Мончегорска. В этом году Владимиру Алексеевичу исполнится 91 год, и гостей Ледового дворца он приветствовал с лыжни легендарной мончегорской семидесятки, в которой он принимает участие. Для этого спортсмена Полярная Олимпиада – особое событие. В этом году он принимал в ней участие уже в 74-й раз.

Финальным аккордом торжественной церемонии стал спуск флага Праздника Севера, под эгидой которого прошли все 39 спортивных соревнований, а также символичное погашение огня Полярной Олимпиады.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24808&page=1