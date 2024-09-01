Глава региона Андрей Чибис провёл совещание по реновации ЗАТО в Печенгском округе

30 августа в рамках рабочего визита в Печенгский округ губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание по реновации ЗАТО.

В совещании приняли участие министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков и руководители муниципалитета.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что реновация ЗАТО – программа, которая находится на особом контроле главы государства. Сейчас, когда военнослужащие выполняют свой долг по защите интересов Отечества, задача властей всех уровней – забота о семьях военнослужащих.

«В Печенгском округе полным ходом идёт реновация ЗАТО. Населённые пункты заметно преображаются. Программа позволяет создать комфортную среду для отдыха детей и взрослых: установлен новый скейтпарк, сделано футбольное поле, у библиотеки идёт благоустройство площадки с качелями. Также активно идёт ремонт домов», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, в Печенге продолжается строительство здания начальной школы на 250 мест. В настоящее время там выполняются инженерные работы, благоустройство, отделочные работы и обустройство кровли.

В числе запланированных работ по программе реновации ЗАТО – реконструкция котельных в Печенге и Спутнике, капитальный ремонт многоквартирных домов в Печенге, Корзуново, Луостари и Спутнике, а также благоустройство дворовых территорий и другое.

Всего на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозёрск и ЗАТО Островной в ближайшие три года запланирована реализация более 200 мероприятий, в рамках которых будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектов в Мурманской области, на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также обсуждался на совещании с президентом, которое состоялось в рамках визита Владимира Путина в Мурманскую область в июле 2023 года. Итогом стало поручение президента о выделении на поддержку ЗАТО, расположенных в Арктической зоне, 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно в ближайшие три года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/