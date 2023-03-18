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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 10:00

Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с коллективом ГОУП «Мурманскводоканал», осмотрел новую технику и отремонтированные производственные помещения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии Дня работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочим визитом посетил ГОУП «Мурманскводоканал». Глава региона осмотрел парк обновленной техники и автомобильные боксы, посетил отремонтированные помещения и цеха водопроводной сети, а также провел встречу с коллективом. Губернатор отметил, что обновление техники и бизнес-процессов на предприятии соответствует лучшим мировым практикам, а в чем-то даже превосходит их.

«На «Мурманскводоканале» отмечается значительное сокращение аварийности. И это прямое следствие тех изменений, которые происходят. Это полностью новый автопарк, современная техника, экипировка и достойные условия труда. Не говоря уже об экономическом аспекте: предприятие каждый год улучшает показатели финансово-хозяйственной деятельности. Я хочу поблагодарить руководство, и, конечно, все это было бы невозможно, если бы не мотивированные, слаженные, профессиональны специалисты», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе встречи с коллективом глава региона ответил на ряд вопросов, а также провел церемонию награждения специалистов предприятия благодарностями губернатора.

«Мурманскводоканал» – одно из старейших предприятий региона, в этом году ему исполнится 92 года. Предприятие обеспечивает водоснабжение и водоотведение на территории Мурманска, Кольского, Терского и Ловозерского районов, Ковдорского округа, Оленегорска, Апатитов и Кировска, обслуживая более 700 км сетей водопровода, более 580 км сетей канализации, 13 водозаборов. Услуги предприятия получают более 300 тысяч человек.

В автопарке «Мурмансководканала» работают уникальные каналопромывочные автомобили. Комбинированная техника совмещает в себе функцию илососа и бочку. Благодаря широкому функционалу, автомобиль позволяет осуществлять качественную и быструю промывку канализационных систем. Такой техники нет на других предприятиях Мурманской области. Также закуплены полноприводные автомобили, которые оборудованы всеми необходимыми современными инструментами для оперативного устранения аварий и текущего обслуживания сетей. Кроме того, завершен ремонт помещений для слесарей цеха водопроводной и канализационной сети, где сотрудники теперь могут с комфортом принять душ, пообедать, переодеться и просушить в специальных шкафах промокшую в ходе работы одежду.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предприятие при поддержке правительства Мурманской области реализует ряд инвестиционных проектов, в числе которых – масштабная реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, которая позволит обеспечить качественной водой жителей Абрам-Мыса, Дровяного, Минькино, а также крупных предприятий. Реконструкция, общей стоимостью 1,3 млрд рублей, будет завершена в 2023 году. Отметим, в 2022 году поддержка предприятия из областного бюджета составила 646 млн рублей.

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