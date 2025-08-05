Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с юными жителями Приморского округа Запорожской области

Ребята могли задать главе региона любой интересующий их вопрос. Они касались перспектив округа, истории Кольского Заполярья, образования.

«Для меня особенно важно услышать вопросы и пожелания талантливых, искренних и юных жителей округа. Мы будем делать всё, чтобы молодёжи было здесь комфортно. Отмечу также, что ранее некоторые из вас посетили наш регион, город-герой Мурманск, и получили очень позитивные впечатления. В будущем обязательно повторим эту практику», — сказал Андрей Чибис.

Один из вопросов касался перспектив Приморского округа. Глава региона подчеркнул, что положительные изменения уже заметны во многих сферах, также имеется большой потенциал для развития туризма. Андрей Чибис привёл в пример Мурманскую область, которая за последние 6 лет стала пользоваться огромным спросом у гостей как из России, так и зарубежных стран.

Кроме того, ребят интересовала возможность обучения в колледжах Кольского Заполярья.

«Отмечу, что большая часть наших учреждений оснащена современной техникой и оборудованием, в том числе по программе «Профессионалитет». Это значит, что уже во время обучения вы сможете приобрести нужные для работы навыки. Кроме того, у вас будет возможность пройти стажировку и практику на ведущих предприятиях нашего региона, все это сделает вас первоклассными специалистами», — сказал Андрей Чибис.

В завершение участникам встречи были вручены подарки — рюкзаки и канцелярия для нового учебного года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551421/#&gid=1&pid=2