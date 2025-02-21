Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кандалакшского района

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Кандалакшского района. Больше двух часов северяне задавали вопросы главе региона, а также вносили свои предложения по улучшению качества жизни в муниципалитете. Большинство обращений касались благоустройства, ремонта дорог и социальной инфраструктуры.

«Хочется поблагодарить всех за обратную связь, мы сегодня очень много конкретных тем и вопросов обсудили, каждый из которых возьмём в работу», – подчеркнул глава региона.

Часть поручений, основанных на пожеланиях граждан во время предыдущего визита, уже исполнены. Так, на объездной дороге завершился ямочный ремонт, в этом году на участке запланирован текущий ремонт в рамках национального проекта. Также обновили дорогу на улице 1-ой Шпальной.

Отделение реанимации ЦРБ вошло в программу капремонта первичного звена здравоохранения.

В Кандалакше установили новую скейт-площадку за Домом культуры, а в Зеленоборском возвели детскую площадку. Для обслуживания маршрутов 11 и 121 запустили три новых автобуса.

Всего во время встречи с жителями прозвучали 47 вопросов, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/