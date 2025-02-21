В Мурманске стартовал XIII Международный фестиваль «Грани»Продолжается набор детей в команду для участия в Детском лыжном марафоне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 17:00

Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кандалакшского района

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл встречу с жителями Кандалакшского района. Больше двух часов северяне задавали вопросы главе региона, а также вносили свои предложения по улучшению качества жизни в муниципалитете. Большинство обращений касались благоустройства, ремонта дорог и социальной инфраструктуры.

«Хочется поблагодарить всех за обратную связь, мы сегодня очень много конкретных тем и вопросов обсудили, каждый из которых возьмём в работу», – подчеркнул глава региона.

Часть поручений, основанных на пожеланиях граждан во время предыдущего визита, уже исполнены. Так, на объездной дороге завершился ямочный ремонт, в этом году на участке запланирован текущий ремонт в рамках национального проекта. Также обновили дорогу на улице 1-ой Шпальной.

Отделение реанимации ЦРБ вошло в программу капремонта первичного звена здравоохранения.

В Кандалакше установили новую скейт-площадку за Домом культуры, а в Зеленоборском возвели детскую площадку. Для обслуживания маршрутов 11 и 121 запустили три новых автобуса.

Всего во время встречи с жителями прозвучали 47 вопросов, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика