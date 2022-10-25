Глава региона Андрей Чибис в рамках рабочего визита в Ловозерский район встретился с новым руководителем Ловозерского горнообогатительного комбината Евгением Василевским

Губернатор поздравил главу предприятия с назначением и отметил, что экономическое развитие муниципалитета в значительной степени зависит от работы градообразующих предприятий. Ловозерский ГОК, основные виды деятельности которого – добыча и обогащение руд редких металлов, – является таким для населённого пункта Ревда.

«Ловозерский ГОК – стратегически важен для российской промышленности. Евгений Михайлович – управленец с большим практическим опытом, много лет успешно работал на объектах уральского региона. Сегодня мы проговорим перспективы развития предприятия, обсудим вопросы по планируемым инвестициям, производству, социальной сфере населённого пункта, в котором он расположен. Знаю, что ваша позиция такова, что предприятие должно включаться в развитие социальной сферы, чтобы поддержать своих сотрудников. Знаю, что и по этому поводу у вас есть инициативные планы», – отметил Андрей Чибис и пожелал Евгению Василевскому успехов в новой должности.

Евгений Василевский подчеркнул, что Ловозерское месторождение – единственное в России действующее месторождение тантала, ниобия и редкоземельных металлов цериевой группы. Ловозерский ГОК – единственное в России предприятие, выпускающее лопаритовый концентрат – сырьё для производства редких и редкоземельных металлов. Развитие этого направления станет основным.

«Впереди нас ждёт большая модернизация производства, согласование новой стратегии развития предприятия, мы ее вскоре представим для ознакомления. Уверен, только в тесном сотрудничестве с правительством Мурманской области мы сможем все это осуществить. Работа будет связана не только с развитием непосредственно ГОКа, но и объектами инфраструктуры и социальной сферы. В ближайшее время будут разработаны и согласованы программы развития», – сказал Евгений Василевский.

Фото: https://gov-murman.ru