Глава региона Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в ЗАТО Видяево провёл открытую встречу с жителями муниципалитета

Вчера встреча состоялась на площади перед физкультурно-оздоровительным комплексом «Фрегат». Губернатор призвал присутствующих активно вносить предложения по развитию поселка и улучшению имеющейся инфраструктуры.

«Видяево посещаю часто и с большим удовольствием. Вижу, что региональные и федеральные средства здесь идут в дело. Сегодня я ещё раз прошёл по благоустроенным дворам, дорогам, и наглядно в этом убедился. Гарнизон меняется к лучшему, это очень радует. Но всегда есть и проблемные вопросы, предложения, их необходимо обозначить», – обратился губернатор к видяевцам. Один из вопросов касался возможности сделать автозаправочную станцию, удобную для жителей Видяево и Ура-Губы.

«Мы ставим в регионе небольшие заправки там, где необходимо: недавно открыли в Ловозере – по тому направлению дорог в принципе не было заправок. Наша Корпорация развития вкладывает средства, берёт предпринимателей в партнёры. Здесь необходимо тщательно проанализировать место, чтобы это было удобно и жителям, и туристам, которые приезжают в Ура-Губу отдыхать и рыбачить. Давайте себе эту задачу поставим», – отметил Андрей Чибис.

Северянка спросила, будет ли продлено действие медицинских шаттлов, запущенных в регионе по поручению губернатора. Напомним, шаттлы позволяют жителям отдалённых населённых пунктов бесплатно добраться до учреждений здравоохранения для лечения и диагностики. Андрей Чибис напомнил, что проект постоянный, он направлен на улучшение доступности медицинской помощи и транспорт будет работать и далее.

Жители ЗАТО также обратили внимание на необходимость ремонта участка трассы на подъезде к населённому пункту. Глава ЗАТО Сергей Богза сообщил, что вопрос в процессе решения: объявлен аукцион.

Губернатор поручил коллегам взять вопрос на контроль, а на ближайшей оперативке доложить подробно о мерах по решению.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, видяевцы обратились к губернатору с просьбой поддержать создание оборудованной лыжной базы. «У нас есть территория «Льдинка», но трассы обустраиваем сами, активно катаемся только с февраля, когда светло. Хотелось бы сделать условия комфортнее», – сообщила северянка.

Губернатор ответил, что тема оборудования лыжных трасс во всех ЗАТО активно прорабатывается в планах развития.

«Сейчас мы собрали набор предложений, и ещё дополняем. Будем верстать приоритеты на следующую пятилетку. Тема лыжных трасс там есть, это один из приоритетов, как доступный вид спорта для людей разных возрастов, семей. Мы договорились, что главы проанализируют, представят предложения и проекты. Сейчас нашли более разумное решение за адекватные деньги – делать сами трассы с помощью специального станка за снегоходом. По освещению сложнее, также нашли решение без установки столбов. Но все в процессе доработки. Когда докрутим типовое решение – запустим во всех гарнизонах. Финальное решение примем в конце года», – отметил губернатор.

Жители поблагодарили главу региона за внимание к посёлку и его благоустройство.

«Посёлок, жилой фонд действительно обрёл вторую жизнь. Спасибо за реновацию, за ремонты, замену инженерных сетей, утепление это очень чувствуется и очень необходимо», – обратился видяевец к Андрею Чибису.

Губернатор отметил, что было непросто обратить внимание федеральных властей на нужды населённых пунктов, где живут военные и их семьи. Благодаря тому, что президент Владимир Путин в прошлом году поручил выделить федеральное финансирование, появилась возможность кратно нарастить объёмы реновации. Андрей Чибис также подчеркнул, что преображение ЗАТО в том числе предполагает увеличение количества жителей.

«С 2019 года мы сами, за региональные и муниципальные средства начали приводить их в порядок. В прошлом году удалось добиться поддержки Президента и выделения федеральных средств. Планы развития мы с вами верстаем все вместе. Сейчас ремонтируем жилой фонд – квартиры, дома, фасады, кровли комплексно будем делать, строим новые объекты. В Видяево, в том числе, будет построен детский сад», – перечислил Андрей Чибис.

В завершение встречи губернатор поблагодарил жителей за неравнодушие и любовь к поселку.

«Нашим подводникам и их семьям низкий поклон за службу. Традиции нашего флота, наших вооруженных сил позволяют стране быть спокойной за свою безопасность. Это очень важно. И так было всегда. А мы будем делать всё для того, чтобы Видяево и дальше менялось в лучшую сторону, для этого у нас есть поддержка президента и чёткий план развития», – сказал Андрей Чибис и поздравил присутствующих с наступающим Днём Военно-морского флота.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/