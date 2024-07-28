Наш пёстрый мир: в Помпеях при раскопках обнаружили стену с детскими рисунками, а в зоопарке Пакистана львице помогают вырастить шестерых белых львятМарина Табейкина: ограничение характера, или Как характер влияет на нашу жизнь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.24 13:00

Глава региона Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в ЗАТО Видяево провёл открытую встречу с жителями муниципалитета

Вчера встреча состоялась на площади перед физкультурно-оздоровительным комплексом «Фрегат». Губернатор призвал присутствующих активно вносить предложения по развитию поселка и улучшению имеющейся инфраструктуры.

«Видяево посещаю часто и с большим удовольствием. Вижу, что региональные и федеральные средства здесь идут в дело. Сегодня я ещё раз прошёл по благоустроенным дворам, дорогам, и наглядно в этом убедился. Гарнизон меняется к лучшему, это очень радует. Но всегда есть и проблемные вопросы, предложения, их необходимо обозначить», – обратился губернатор к видяевцам. Один из вопросов касался возможности сделать автозаправочную станцию, удобную для жителей Видяево и Ура-Губы.

«Мы ставим в регионе небольшие заправки там, где необходимо: недавно открыли в Ловозере – по тому направлению дорог в принципе не было заправок. Наша Корпорация развития вкладывает средства, берёт предпринимателей в партнёры. Здесь необходимо тщательно проанализировать место, чтобы это было удобно и жителям, и туристам, которые приезжают в Ура-Губу отдыхать и рыбачить. Давайте себе эту задачу поставим», – отметил Андрей Чибис.

Северянка спросила, будет ли продлено действие медицинских шаттлов, запущенных в регионе по поручению губернатора. Напомним, шаттлы позволяют жителям отдалённых населённых пунктов бесплатно добраться до учреждений здравоохранения для лечения и диагностики. Андрей Чибис напомнил, что проект постоянный, он направлен на улучшение доступности медицинской помощи и транспорт будет работать и далее.

Жители ЗАТО также обратили внимание на необходимость ремонта участка трассы на подъезде к населённому пункту. Глава ЗАТО Сергей Богза сообщил, что вопрос в процессе решения: объявлен аукцион.

Губернатор поручил коллегам взять вопрос на контроль, а на ближайшей оперативке доложить подробно о мерах по решению.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, видяевцы обратились к губернатору с просьбой поддержать создание оборудованной лыжной базы. «У нас есть территория «Льдинка», но трассы обустраиваем сами, активно катаемся только с февраля, когда светло. Хотелось бы сделать условия комфортнее», – сообщила северянка.

Губернатор ответил, что тема оборудования лыжных трасс во всех ЗАТО активно прорабатывается в планах развития.

«Сейчас мы собрали набор предложений, и ещё дополняем. Будем верстать приоритеты на следующую пятилетку. Тема лыжных трасс там есть, это один из приоритетов, как доступный вид спорта для людей разных возрастов, семей. Мы договорились, что главы проанализируют, представят предложения и проекты. Сейчас нашли более разумное решение за адекватные деньги – делать сами трассы с помощью специального станка за снегоходом. По освещению сложнее, также нашли решение без установки столбов. Но все в процессе доработки. Когда докрутим типовое решение – запустим во всех гарнизонах. Финальное решение примем в конце года», – отметил губернатор.

Жители поблагодарили главу региона за внимание к посёлку и его благоустройство.

«Посёлок, жилой фонд действительно обрёл вторую жизнь. Спасибо за реновацию, за ремонты, замену инженерных сетей, утепление это очень чувствуется и очень необходимо», – обратился видяевец к Андрею Чибису.

Губернатор отметил, что было непросто обратить внимание федеральных властей на нужды населённых пунктов, где живут военные и их семьи. Благодаря тому, что президент Владимир Путин в прошлом году поручил выделить федеральное финансирование, появилась возможность кратно нарастить объёмы реновации. Андрей Чибис также подчеркнул, что преображение ЗАТО в том числе предполагает увеличение количества жителей.

«С 2019 года мы сами, за региональные и муниципальные средства начали приводить их в порядок. В прошлом году удалось добиться поддержки Президента и выделения федеральных средств. Планы развития мы с вами верстаем все вместе. Сейчас ремонтируем жилой фонд – квартиры, дома, фасады, кровли комплексно будем делать, строим новые объекты. В Видяево, в том числе, будет построен детский сад», – перечислил Андрей Чибис.

В завершение встречи губернатор поблагодарил жителей за неравнодушие и любовь к поселку.

«Нашим подводникам и их семьям низкий поклон за службу. Традиции нашего флота, наших вооруженных сил позволяют стране быть спокойной за свою безопасность. Это очень важно. И так было всегда. А мы будем делать всё для того, чтобы Видяево и дальше менялось в лучшую сторону, для этого у нас есть поддержка президента и чёткий план развития», – сказал Андрей Чибис и поздравил присутствующих с наступающим Днём Военно-морского флота.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда 2024. Почему не хватает людей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Правда или действие». Художественный сериал (16+)
-PRO Деньги (16+)В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 16 копеек, евро укрепилось на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)В Минобороны РФ определили порядок выплаты 5 млн рублей в случае гибели на СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика