Глава региона Андрей Чибис вручил награды северянкам на праздничном мероприятии, посвящённом Дню матери

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось традиционное праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. С праздником северянок поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Хочется пожелать, чтобы мы, сыновья, дочери, говорили тёплые слова, конечно же, не только в канун праздника. Важно чтобы отдача от детей и всего общества, поддержка и добрые дела имели место без привязки к датам. Потому что мама, женщина, особенно в нашей стране, безусловно заслуживает всяческого восхваления и постоянного уважения», – обратился к гостям праздничного мероприятия глава региона.

Андрей Чибис пожелал жительницам Мурманской области мира, благополучия в семьях и здоровья, отметив, что счастье в таких семьях означает и счастье во всей нашей большой стране.

Глава региона вручил награды многодетным жительницам Мурманской области. Первой государственную награду – медаль ордена «Родительская слава» из рук губернатора получила семья Парных. Ольга Васильевна и Игорь Михайлович воспитывают четверых дочерей и одного сына. Творческая семья активно участвует в различных конкурсах и мероприятиях, успевая совмещать учёбу и работу с музыкальными концертами, волонтёрской деятельностью и спортивными соревнованиями.

Напомним, что медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, воспитывающие четырех и более детей. Ежегодно она присуждается российским парам, которые подают пример в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Наряду с федеральными выплатами, с прошлого года в Мурманской области семьям, награждённым орденом или медалью ордена «Родительская слава» выделяется 5 млн рублей на приобретение автомобиля или улучшение жилищных условий.

В ходе церемонии награждения Андрей Чибис поздравил северянок, отмеченных почётным знаком Мурманской области «Материнская слава». По сложившейся традиции его получают многодетные матери, которые являются примером ответственного отношения к выполнению родительского долга, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей. Вместе с нагрудным знаком такие мамы получают удостоверение и разовое денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Также ежегодно северянкам, награждённым знаком «Материнская слава», предоставляется единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

На сцене ДК им. С.М. Кирова награды получили мамы четверых детей Светлана Вершинина из Оленегорска, Анна Целиканова из Мурманска и Алла Денисова из ЗАТО г. Североморск, мамы семерых детей Анна Запорожцева из Мончегорска и Светлана Хисматулина из Мурмашей, а также мама девятерых детей мурманчанка Элеонора Федорова.

Памятным адресом Губернатора Мурманской области сегодня были отмечены 17 жительниц региона.

На праздничном мероприятии северянок также поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он поблагодарил женщин за большую и искреннюю любовь к своим детям, ежедневный труд, который не считается ни с каким временем. Глава регионального парламента вручил Благодарственные письма Мурманской областной Думы мамам троих детей Ирине Большаковой из ЗАТО г. Североморск и Оксане Глуховой из ЗАТО Александровск.

Напомним, что День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года. На сегодняшний момент в Мурманской области проживает 9 138 многодетных семей. Как отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, такое внушительное число пар, воспитывающих трёх и более детей, является весомым аргументом в пользу реализуемых в регионе мер поддержки.

«В России уже 25-й раз отмечается День матери. Это очень здорово, что сейчас этому празднику придаётся не чисто символическое, а практически государственное значение. Об этом свидетельствует и возвращение государственной награды «Мать-героиня», и особое внимание к тем мамам, которые занимаются главным делом в жизни – достойным воспитанием детей», – поделился глава профильного ведомства.

Программу праздничного мероприятия в ДК им. С.М. Кирова продолжили творческие номера в исполнении заполярных коллективов и исполнителей.

Министерство информационной политики Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru