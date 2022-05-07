Глава региона Андрей Чибис вручил награды сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе специальной военной операции

Вчера в Управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Мурманской области чествовали сотрудников, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины. Собравшихся приветствовали губернатор региона Андрей Чибис и временно исполняющий обязанности начальника территориального управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Галий.

«Друзья, вы выполняете важнейшие задачи по защите Российской Федерации находясь на территории Мурманской области, в командировках на Кавказе и в других важных точках. И особая задача – это специальная военная операция по борьбе с нацизмом, который, к сожалению, сегодня вновь поднял голову в соседней братской Украине. От Правительства Мурманской области и всех наших жителей я выражаю вам благодарность за мужество и героизм, которые вы проявили, выполняя служебный долг, проявляют ваши товарищи, находящиеся сейчас там. Хочется пожелать вам добра и здоровья, чтобы обошлось без ранений и потерь. Символично, что торжественное мероприятие по случаю вашего возвращения и выполнения задач проходит в преддверии самого главного праздника – Дня Победы. Вы – настоящие, достойные наследники этой Победы. И я искренне хочу сказать вам спасибо за то, что вы делаете. Низкий вам поклон. Спасибо огромное за службу», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также вручил ряду отличившихся сотрудников Росгвардии почётные знаки за многолетнюю добросовестную службу, образцовое исполнение профессионального долга, отвагу и мужество, проявленные при выполнении служебных и боевых задач.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, временно исполняющий обязанности начальника территориального управления Росгвардии, полковник полиции Виктор Галий поблагодарил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за оказываемую ведомству всестороннюю поддержку и заверил, что сотрудники и военнослужащие Управления выполнят все поставленные перед ними задачи.

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