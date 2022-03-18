Сверхновая реальность рынка труда: прогнозы и тренды по версии hh.ruПригородный автобусный маршрут до аэропорта пойдёт по новому расписанию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 14:30

Глава региона будет включён в систему публичной власти, чего ранее не было - региональный парламент рассматривает поправки в Устав Мурманской области

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили изменения в Устав региона. Проект закона был разработан с целью приведения основного документа области в соответствие с федеральным законодательством об организации публичной власти в субъектах РФ.

С законодательной инициативой выступили 15 парламентариев. Подготовка проекта велась почти три месяца силами рабочей группы, в состав которой также вошли представители исполнительных органов власти региона.

«Проведена огромная работа, причём с участием представителей всех фракций в областной Думе. Мы предлагаем совершенствовать модель взаимодействия органов власти – федеральных, региональных и муниципальных. По сути, это взаимодействие регламентируется, устанавливается чёткая структура и ответственность. К органам публичной власти в Мурманской области относятся: высшее должностное лицо – глава региона, законодательный орган – Мурманская областная Дума, высший исполнительный орган и иные органы, к которым относятся, в том числе уполномоченные. Стоит отметить, что возрастает роль высшего должностного лица – глава региона будет включён в систему публичной власти, чего ранее не было. Важен и тот момент, что органы публичной власти взаимодействовали и раньше, но де-юре эта система взаимодействия не была закреплена в едином документе. Теперь этот пробел будет восполнен», – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции. Если проект получит поддержку большинства депутатов на ближайшем заседании Думы, изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года. В развитие Устава Мурманской области предстоит разработать и принять ещё 167 законов.

 

 

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23054/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 1,53 рубля, доллар снизился почти на 85 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика