Глава региона будет включён в систему публичной власти, чего ранее не было - региональный парламент рассматривает поправки в Устав Мурманской области

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили изменения в Устав региона. Проект закона был разработан с целью приведения основного документа области в соответствие с федеральным законодательством об организации публичной власти в субъектах РФ.

С законодательной инициативой выступили 15 парламентариев. Подготовка проекта велась почти три месяца силами рабочей группы, в состав которой также вошли представители исполнительных органов власти региона.

«Проведена огромная работа, причём с участием представителей всех фракций в областной Думе. Мы предлагаем совершенствовать модель взаимодействия органов власти – федеральных, региональных и муниципальных. По сути, это взаимодействие регламентируется, устанавливается чёткая структура и ответственность. К органам публичной власти в Мурманской области относятся: высшее должностное лицо – глава региона, законодательный орган – Мурманская областная Дума, высший исполнительный орган и иные органы, к которым относятся, в том числе уполномоченные. Стоит отметить, что возрастает роль высшего должностного лица – глава региона будет включён в систему публичной власти, чего ранее не было. Важен и тот момент, что органы публичной власти взаимодействовали и раньше, но де-юре эта система взаимодействия не была закреплена в едином документе. Теперь этот пробел будет восполнен», – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции. Если проект получит поддержку большинства депутатов на ближайшем заседании Думы, изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года. В развитие Устава Мурманской области предстоит разработать и принять ещё 167 законов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23054/