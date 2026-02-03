Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
Глава региона и представители компании «Глоракс» обсудили реализацию жилищного проекта «Кольский» в Мурманске

Вчера в Мурманске состоялось совещание губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с представителями ПАО «Глоракс». Основной темой обсуждения стала реализация жилищного проекта «Кольский» и концепция благоустройства прилегающей парковой зоны.

«Мы очень рассчитываем на то, что проект будет реализован в Мурманске с надлежащим качеством и в определенные сроки. Мы видим растущий спрос именно на семейное жильё. По итогам правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина Мурманской области одобрили заявку на получение казначейских инфраструктурных кредитов по важным для региона проектам. В их числе – подключение к сетям электроснабжения жилого комплекса «Глоракс Кольский». Проект будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, что также позволит обновить городские сети. Отмечу, что мы в корне переломили ситуацию с жилищным строительством, в том числе при поддержке нашего Президента России Владимира Владимировича Путина. Сегодня в Кольском Заполярье уже возводится 20 многоквартирных жилых, из них 14 домов строятся для продажи квартир на рынке», – сказал Андрей Чибис.

В ходе совещания был детально рассмотрен статус реализации проекта «Кольский». На площадке завершены подготовительные работы, идёт активная фаза строительства фундаментов и монтаж башенных кранов. Застройщик ведёт переговоры с подрядчиками, уделяя особое внимание привлечению местных компаний. Окончание основных монолитных работ планируется в третьем квартале этого года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561568/#&gid=1&pid=20

-

-

-

