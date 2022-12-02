Глава региона на встрече с жителями Апатитов отметил, что областное правительство делает всё возможное, чтобы подержать военнослужащих и их семьи

Глава региона отметил, что областное правительство делает все возможное, чтобы подержать военнослужащих и их семьи. «Примерно раз в неделю мы отправляем груз: квадрокоптеры, ночники, машины разного калибра. С теми, кто отвечает за снабжение, а также командирами бригад, мы держим постоянную связь. То, что нужно тем, кто защищает Родину — знаем. И стараемся закрыть максимально их потребности. Так будет продолжаться, до тех пор, пока наши ребята там, мы их ни в коем случае не бросим. Они надежные, настоящие, самоотверженные бойцы. Хочу выразить им огромную благодарность за их смелость и отвагу», — подчеркнул глава региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 30 ноября посетил с рабочей поездкой Апатиты. Важной частью визита стала встреча с жителями города. Цель — узнать реальное положение дел на местах и получить обратную связь от апатитчан. На встрече был затронут ряд актуальных для муниципалитета вопросов: жилищно-коммунальных, городского благоустройства, социальных, в том числе, касающихся поддержки мобилизованных северян и участников СВО.

Глава региона отметил, что областное правительство делает все возможное, чтобы подержать военнослужащих и их семьи.

«Примерно раз в неделю мы отправляем груз: квадрокоптеры, ночники, машины разного калибра. С теми, кто отвечает за снабжение, а также командирами бригад, мы держим постоянную связь. То, что нужно тем, кто защищает Родину — знаем. И стараемся закрыть максимально их потребности. Так будет продолжаться, до тех пор, пока наши ребята там, мы их ни в коем случае не бросим. Они надежные, настоящие, самоотверженные бойцы. Хочу выразить им огромную благодарность за их смелость и отвагу», — подчеркнул глава региона.

Представитель волонтёрской организации задала вопрос о новогодних мероприятиях для детей мобилизованных северян и участников СВО.

Андрей Чибис отметил, что ребята получат приглашения на губернаторскую ёлку. Для них будет обеспечен специальный транспорт. Юным северянам, проживающим в отдалённых муниципалитетах, организуют выездные представления.

К губернатору также обратился представитель Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Инициативная группа реализовала проект «Танцевальная перезагрузка». Он направлен на улучшение физиологического и психического состояния детей. В рамках проекта проходят бесплатные мастер-классы со знаменитыми артистами, также организуются познавательные конференции. В планах: развивать и масштабировать проект — открыть в каждой школе секцию брейкинга, а также площадку школы олимпийского резерва.

Губернатор поблагодарил северянина за активную позицию, поручил министру образования и науки Диане Кузнецовой проработать данный вопрос и оказать необходимую поддержку. Руководитель профильного ведомства отметила, что с организацией уже создано плотное взаимодействие, которое обязательно продолжится. Еще одно поручение было адресовано министру труда и социального развития Сергею Мякишеву. Северянку интересовал вопрос, касающийся детских выплат.

Представители местного общества инвалидов поблагодарили за проведение ремонтных работ в помещении, а также обратились с просьбой оказать помощь в установке нового крыльца и пандуса. Ряд вопросов касался общественных и дворовых территорий. Так, на улице Сидоренко отсутствуют благоустроенные площадки для детей. Ещё одна проблема возникла во дворе дома, расположенного по адресу: улица Бредова, 22, где по ошибке подрядчика не произвели необходимый ремонт. Также северянин задал вопрос о возможности ремонта дорог во дворе домов на улицах Строителей, 18 — Сидоренко, 2 и 4. Все вопросы приняты в работу.

«Помимо средств на благоустройство, мы дополнительно выделим финансирование на поддерживающий ремонт дорог. И в следующем году направим их муниципалитетами для оперативного решения проблем», — отметил Андрей Чибис.

Ещё одно обращение было от инициативной группы горожан. Северяне поблагодарили губернатора и администрацию муниципалитета за активную поддержку. В 2016 году апатитчане самостоятельно начали создавать арт-объекты. С тех пор было создана масса идей, которые могут сделать город ещё более комфортным. Сейчас территория, выбранная северянами для благоустройства, попала в программу по ремонту. Они отметили, что со стороны местных властей получили огромный отклик. Горожан не раз приглашали на различные встречи, чтобы максимально детально проработать вопрос по созданию комфортной среды.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также жители города задавали вопросы о бассейне в детской городской поликлинике. Губернатор отметил, что на заседании правительства данный вопрос был обсуждён. До 2025 года здание капитально отремонтируют. В проект планируют включить и ремонт бассейна.

«Я вижу, как много делается для того, чтобы город становился лучше. И все это благодаря вам — жителям с активной позицией. Апатиты меняются, и это заметно. Спасибо вам за то, что не остаётесь безразличными к судьбе родного города», — подчеркнул Андрей Чибис.

Фото и видео: https://vk.com/video-50035681_456258159