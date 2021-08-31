Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»В начале сентября похолодание затронет регионы СЗФО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 10:45

Глава региона обсудил перспективы сотрудничества с делегацией Республики Узбекистан

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра Республики, начальником Департамента по вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддином Хайриддиновым. В состав делегации вошли дипломаты, сотрудники узбекского кабмина, представители руководства Самаркандской области Узбекистана.

В своём вступительном слове глава Мурманской области подчеркнул, что регион связывает с Узбекистаном плотное сотрудничество.

«Большое количество граждан Узбекистана работает на предприятиях Мурманской области. Из 13 тысяч иностранцев, которые работают на нашей территории, 47% – из Узбекистана. Прежде всего, это, конечно, большая стройка «НОВАТЭКа». Мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества в любых направлениях. Сегодня Арктика очень активно развивается и представляет большой интерес для мировых держав. Россия здесь – самый активный игрок, лидер. Утверждена Стратегия развития Арктики, и Мурманская область является одним из флагманов экономического роста. Думаю, возможностей для сотрудничества у нас огромное количество», – отметил Андрей Чибис, приветствуя гостей.

В свою очередь, Мехриддин Хайриддинов сообщил, что они с коллегами, пользуясь случаем, решили своими глазами взглянуть на приобретающую всё большую известность российскую Арктику, и Заполярье превзошло их ожидания.

«Мы даже успели побывать в Териберке. Очень впечатлены. Мурманская область на сто процентов подтверждает статус столицы Арктики. Потенциал здесь очень большой, в том числе в туристическом плане. Нам есть с чем поработать на будущее», – подчеркнул глава делегации Узбекистана.

По словам Мехриддина Хайриддинова, узбекское правительство внимательно следит за судьбой граждан Республики, работающих за рубежом, старается максимально защищать их права. Официальные лица и дипломаты Узбекистана непосредственно курируют жизнь соотечественников в регионах России, и одной из главных задач рабочей поездки делегации Республики в Мурманскую область является взаимодействие с руководством региона и управлением по вопросам миграции УМВД в этой сфере.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Мурманской области и Республики Узбекистан, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Иванушка
31.08.21 14:56
Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
Bynth51
30.08.21 15:33
Современное Бытие 1:1. В начале сотворил Бог небо и землю. 1:2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. 1:3. И сказал Бог: да будет тепло. И стало тепло!
Комментарий к новости:Андрей Чибис: «Считаю, что людям надо дать тепло»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу с 17 по 23 августа снизился на 0,4%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 30 копеек, евро теряет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика