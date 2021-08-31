Глава региона обсудил перспективы сотрудничества с делегацией Республики Узбекистан

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра Республики, начальником Департамента по вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества Мехриддином Хайриддиновым. В состав делегации вошли дипломаты, сотрудники узбекского кабмина, представители руководства Самаркандской области Узбекистана.

В своём вступительном слове глава Мурманской области подчеркнул, что регион связывает с Узбекистаном плотное сотрудничество.

«Большое количество граждан Узбекистана работает на предприятиях Мурманской области. Из 13 тысяч иностранцев, которые работают на нашей территории, 47% – из Узбекистана. Прежде всего, это, конечно, большая стройка «НОВАТЭКа». Мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества в любых направлениях. Сегодня Арктика очень активно развивается и представляет большой интерес для мировых держав. Россия здесь – самый активный игрок, лидер. Утверждена Стратегия развития Арктики, и Мурманская область является одним из флагманов экономического роста. Думаю, возможностей для сотрудничества у нас огромное количество», – отметил Андрей Чибис, приветствуя гостей.

В свою очередь, Мехриддин Хайриддинов сообщил, что они с коллегами, пользуясь случаем, решили своими глазами взглянуть на приобретающую всё большую известность российскую Арктику, и Заполярье превзошло их ожидания.

«Мы даже успели побывать в Териберке. Очень впечатлены. Мурманская область на сто процентов подтверждает статус столицы Арктики. Потенциал здесь очень большой, в том числе в туристическом плане. Нам есть с чем поработать на будущее», – подчеркнул глава делегации Узбекистана.

По словам Мехриддина Хайриддинова, узбекское правительство внимательно следит за судьбой граждан Республики, работающих за рубежом, старается максимально защищать их права. Официальные лица и дипломаты Узбекистана непосредственно курируют жизнь соотечественников в регионах России, и одной из главных задач рабочей поездки делегации Республики в Мурманскую область является взаимодействие с руководством региона и управлением по вопросам миграции УМВД в этой сфере.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Мурманской области и Республики Узбекистан, сообщает региональное Министерство информационной политики.