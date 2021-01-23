Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области

Проект строительства ветропарка «Кольская ВЭС» находится в активной стадии реализации, сообщил генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Глава региона отметил высокую важность проекта для Кольского Заполярья.

«Проект высокотехнологичный, для нашей области, безусловно, очень интересный. Мы заинтересованы в том, чтобы всё было сделано в установленные сроки и самый северный в мире ветропарк заработал в полную мощность», – подчеркнул Андрей Чибис.

По словам Стефана Звегинцова, строительство в Кольском районе идёт полным ходом.

«Мы съездили на площадку и убедились, что работы кипят. Уже построены 17 фундаментов из 57. Очень большой процент внутриобъектовых работ произведён, 33 опоры уже возведены, идут работы по возведению следующих. И очень знаковое для нас событие – буквально на следующей неделе, во вторник-среду, будет поставка автотранспортом главного сетевого трансформатора. Это такое габаритное оборудование, которое мы ночью будем перевозить, чтобы минимизировать воздействие на необходимые перемещения жителей города и области», – отметил руководитель компании.

Стефан Звегинцов подчеркнул, что темпы строительства удаётся выдерживать благодаря всесторонней поддержке проекта со стороны правительства и губернатора Мурманской области. В частности, большим подспорьем для «Энел Россия» стала помощь региональной власти в оперативном решении проблемы с разрушенным в результате весеннего паводка 2020 года мостом через реку Канентъявр. Благодаря оперативному проведению тендера на выполнение работ сооружение временного моста стартовало 9 января.

Уже грядущей весной, в марте-апреле, в Мурманскую область будут доставлены крупногабаритные элементы ветроустановок – гондолы, башни и лопасти.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в июне 2017 года ПАО «Энел Россия» по результатам тендера инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, получило право на строительство объекта ветрогенерации установленной мощностью 200,97 МВт на территории Мурманской области.

Создаваемый ветропарк будет обладать следующими характеристиками:

количество ветроэнергетических установок – 57 единиц;

установленная мощность – 200,97 МВт;

годовой объём вырабатываемой электроэнергии – 760 ГВт∙час;