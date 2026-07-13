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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.26 14:30

Глава региона оценил темпы строительства новых жилых комплексов, ход реализации проектов и спрос на квартиры

В Мурманской области уже строится 24 многоквартирных дома.

В Коле Андрей Чибис посетил ЖК «Кольские Огни», где планируется до 2030 года построить 14 домов. В первой очереди из пяти корпусов уже реализовано 39% квартир. В Мурманске губернатор проверил ход работ на нескольких объектах. Около 80% квартир в них предназначены для продажи, почти 1000 квартир уже продано. В ЖК «Русский Север» на улице Шевченко и в ЖК «Маяк» продано порядка 70% квартир. В ЖК «Северное Сияние» на проезде Молодёжном - 44% квартир, в ЖК «ГлораксКольский» на улице Морской — 49% квартир первой очереди.

Параллельно по народной программе «На Севере — жить!» возводят 7 многоэтажек для переселения из аварийного фонда и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Один из таких домов на улице Зеленой вошел в маршрут объезда. Началась работа на новых проектах — ЖК «Аврора» на улице Генерала Журбы и ЖК «Корона» на улице Седова. По ним уже начаты работы с фундаментами.

Хорошие темпы продаж показывают, что северяне хотят покупать жильё и связывают своё будущее с регионом. Застройщики отмечают: чаще всего люди выбирают двух- и трёхкомнатные квартиры — то есть приобретают жильё для себя и своих семей, а не рассматривают покупку только как инвестицию.

Кроме этого, в Мурманской области продолжается переселение северян из ветхого жилья, а также предоставление служебных квартир приезжим специалистам.

«Принято решение о комплексном развитии территории на Жилстрое. И это как раз новый виток развития с точки зрения расселения из аварийного жилья уже застройщиком частным. Мы планируем, что КРТ будет выставлен на торги и уже будет выкупаться застройщиком для дальнейшего расселения», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Для развития жилищного строительства регион привлекает крупных застройщиков.

«Мы выезжаем на объекты не просто для осмотра или контроля. Люди и застройщики вкладывают свои средства, и наша задача — помогать оперативно решать вопросы, чтобы всё было сдано вовремя. Что касается сетей — это основной вопрос, который волнует застройщиков. Но мы приезжаем не с пустыми руками: всё заранее обсуждается. Сейчас, например, критически важно вовремя построить сети, подготовить их к зиме и передать теплоснабжающим компаниям. Это уже скорее юридический этап. А по новым проектам мы публично берём на себя обязательства помогать с сетями и дорогами там, где это нужно. Это наша прямая обязанность, чтобы инвестор мог спокойно строить жильё», — отметил Андрей Чибис.

В ближайшие 10 лет в Мурманской области простоят более 1 млн кв. метров жилья. Возрождение строительной отрасли стало возможным благодаря мерам поддержки — программам «Свой дом в Арктике», «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и арктической ипотеке».

Расширение условий дальневосточной ипотеки на Арктическую зону ранее предложил Андрей Чибис, инициативу поддержал Президент России Владимир Путин. Сегодня «Дальневосточной и арктической ипотекой» воспользовались 2 648 семей Мурманской области, ещё 497 семей приобрели жильё по программе «Семейная ипотека».

«Стройка идёт, и в наше непростое время это дорогого стоит. Если город строится — значит, он живёт. В таких масштабах новое жильё у нас не возводилось со времён Советского Союза. Нам удалось переломить ситуацию, и большую роль в этом сыграла поддержка Президента и решение о введении ипотеки под 2%. Это дало людям возможность приобрести квартиру, а застройщикам — возможность строить», — подчеркнул губернатор. Кроме того, региону удалось добиться изменения подхода к расчёту стоимости квадратного метра жилья. По приказу Минстроя России средняя стоимость квадратного метра в Мурманской области в III квартале 2026 года составит 151057 рублей. Это позволит участникам программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» приобретать квартиры большей площади.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571025/#&gid=1&pid=25

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