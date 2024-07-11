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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 15:00

Глава региона поблагодарил огнеборцев за оперативную ликвидацию возгорания, которое произошло в Кандалакшской ЦРБ

Вчера в рамках рабочей поездки в Кандалакшский район губернатор Мурманской области Андрей Чибис передал ключи от нового пожарного автомобиля огнеборцам пожарной части №64 Кандалакшского филиала ГПС Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области. 

Кандалакшский филиал ГПС обеспечивает противопожарную защиту Кандалакшского, Терского, Ковдорского районов и города Полярные Зори с подведомственной территорией. В филиал входят два отдельных поста и десять пожарных частей. Одна из них – пожарная часть №64, под контролем которой находится посёлок Нива-3.

На вооружении пожарной части, в штате которой трудятся 36 работников, находятся три пожарные автоцистерны, одна пожарная автолестница и два штабных пожарных автомобиля на базе УАЗ. А сегодня на боевое дежурство встала и новая пожарная автоцистерна на базе КАМАЗ-43502. Освободившая пожарная автоцистерна будет передана в пожарную часть 66 по охране поселка Зареченск.

«Совершенно понятно, что это тяжелейшая работа. Хочу поблагодарить вас за то, как каждый из вас с ней справляется. Надеюсь, новый автомобиль поможет упростить решение всех поставленных задач по обеспечению безопасности жителей нашего региона», – обратился к областным пожарным губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельно глава региона поблагодарил огнеборцев за оперативную ликвидацию возгорания, которое сегодня произошло в Кандалакшской ЦРБ.

«Я сам присутствовал на месте и отметил оперативность, чёткость, а главное сглаженность ваших действий. Так держать! Ещё раз благодарю вас за это!» – подчеркнул губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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