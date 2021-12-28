Глава региона поблагодарил сотрудников органов власти за работу

Глава региона Андрей Чибис вчера в ходе заключительного оперативного совещания в 2021 году поблагодарил сотрудников органов власти за работу.

«Ещё раз огромное спасибо всем за работу в уходящем году. Есть нерешенные задачи, проблемы, на которые больше внимания нужно обращать, но очевидно, что уходящий год при всех его сложностях стал достаточно успешным и результативным по всем направлениям. Хочу поблагодарить всех коллег из муниципалитетов, из органов власти региона, подведомственных учреждений за работу. И не только руководителей, но и самое главное – каждого сотрудника, каждого специалиста. Потому что огромное количество задач, и, безусловно, всегда весьма сжатые сроки. Руководители находятся на связи круглосуточно, и очень оперативно реагируют на все сигналы. Мы на связи в любой момент времени, и за это огромное спасибо, – подчеркнул губернатор. – Очень хочется, чтобы все те, кто может себе позволить, хорошо отдохнули, напитались новой энергией и приступили к выполнению масштабных задач, которые запланированы у нас на 2022 год».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433090/#&gid=1&pid=2