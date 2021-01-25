Глава региона поблагодарил жителя посёлка Сафоново, спасшего ребёнка при пожаре

В посёлке Сафоново североморец Сергей Голуб спас ребёнка при пожаре, вытащив его из окна горящего многоквартирного дома. За смелость и отвагу на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис вручил северянину Благодарность губернатора Мурманской области.

«Сегодня здесь присутствует настоящий и скромный герой среди нас, Сергей Голуб. Недавно он спас четырёхлетнего мальчика, вытащив его из окна горящего дома в Сафоново до прибытия пожарных. Это доблестный поступок. Все мы восхищены Вашим мужеством», – отметил Андрей Чибис.