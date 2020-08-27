Глава региона поздравил коллектив Кольской горно-металлургической компании в Заполярном с предстоящим Днём шахтера

В преддверии Дня шахтёра губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил промышленную площадку Кольской горно-металлургической компании в Заполярном. Глава региона ознакомился с работой обогатительной фабрики КГМК, бункерно-дробильного комплекса и насосной на руднике «Северный» – самом большом по объёмам добываемой руды подземном руднике цветной металлургии в стране. Совместно с шахтой «Каула-Котсельваара» он обеспечивает добычу подземным способом 7 млн тонн медно-никелевой руды в год. Сегодня здесь трудятся 1947 человек.

Губернатор также осмотрел «сердце» рудника – диспетчерский пункт, из которого осуществляется координация горных работ. В феврале этого года здесь была проведена модернизация, в том числе установлены новые системы вентиляции, мощные компьютеры и видеопанель, рабочие места для диспетчеров стали более комфортными. Изменения позволяют более эффективно использовать внедренные за последние два года автоматизированные системы.

«Хочется отметить высокий уровень организации труда. Впечатляет то, что процесс становится всё более современным. Компания инвестирует в новые технологии, постепенно сокращая количество людей, задействованных в самой тяжёлой работе – в работе под землей. Очень важно, чтобы труд становился всё более безопасным, чтобы была возможность по сути с джойстика управлять производственным процессом – и мы видим, что этот переход действительно происходит», – прокомментировал Андрей Чибис.

Глава региона также поздравил коллектив предприятия с предстоящим Днём шахтера.

«Выражаю огромную благодарность за ваш нелегкий труд – и труд под землей, и труд на земле, которого, к счастью, становится все больше. Мы с очень глубоким уважением относимся к компании и людям, которые здесь работают. Спасибо за ваш вклад в развитие экономики области – это дорогого стоит. И, конечно, низкий поклон ветеранам отрасли», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сотрудникам Кольской ГМК губернатор вручил региональные награды. Почётной грамоты губернатора Мурманской области удостоен горный мастер рудника Владимир Попов. Благодарности губернатора Мурманской области получили специалист планово-экономического управления Марина Бондаренко, начальник участка плавильного цеха Павел Станкевич, горнорабочий Андрей Стрельников и проходчик Александр Марков.