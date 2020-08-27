Под колокольный звон откроется фестиваль «Териберская волна»Мурманская область присоединилась к экологической акции «Спасибо за чистую тундру»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 08:15

Глава региона поздравил коллектив Кольской горно-металлургической компании в Заполярном с предстоящим Днём шахтера

В преддверии Дня шахтёра губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил промышленную площадку Кольской горно-металлургической компании в Заполярном. Глава региона ознакомился с работой обогатительной фабрики КГМК, бункерно-дробильного комплекса и насосной на руднике «Северный» – самом большом по объёмам добываемой руды подземном руднике цветной металлургии в стране. Совместно с шахтой «Каула-Котсельваара» он обеспечивает добычу подземным способом 7 млн тонн медно-никелевой руды в год. Сегодня здесь трудятся 1947 человек.

Губернатор также осмотрел «сердце» рудника – диспетчерский пункт, из которого осуществляется координация горных работ. В феврале этого года здесь была проведена модернизация, в том числе установлены новые системы вентиляции, мощные компьютеры и видеопанель, рабочие места для диспетчеров стали более комфортными. Изменения позволяют более эффективно использовать внедренные за последние два года автоматизированные системы.

«Хочется отметить высокий уровень организации труда. Впечатляет то, что процесс становится всё более современным. Компания инвестирует в новые технологии, постепенно сокращая количество людей, задействованных в самой тяжёлой работе – в работе под землей. Очень важно, чтобы труд становился всё более безопасным, чтобы была возможность по сути с джойстика управлять производственным процессом – и мы видим, что этот переход действительно происходит», – прокомментировал Андрей Чибис.

Глава региона также поздравил коллектив предприятия с предстоящим Днём шахтера.

«Выражаю огромную благодарность за ваш нелегкий труд – и труд под землей, и труд на земле, которого, к счастью, становится все больше. Мы с очень глубоким уважением относимся к компании и людям, которые здесь работают. Спасибо за ваш вклад в развитие экономики области – это дорогого стоит. И, конечно, низкий поклон ветеранам отрасли», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сотрудникам Кольской ГМК губернатор вручил региональные награды. Почётной грамоты губернатора Мурманской области удостоен горный мастер рудника Владимир Попов. Благодарности губернатора Мурманской области получили специалист планово-экономического управления Марина Бондаренко, начальник участка плавильного цеха Павел Станкевич, горнорабочий Андрей Стрельников и проходчик Александр Марков.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
MORI
26.08.20 08:18
Незаменимый человек для Арктики! Он подписал договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке
Комментарий к новости:Новую Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам обеспечения интересов России в Арктике возглавит Дмитрий Медведев
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Чёрная паутина». Художественный сериал,41 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается снижение цен на бензин на оптовом рынке-PRO Валюту (16+)Рубль пытается оправиться от вчерашнего обвала-PRO Энергетику (18+)Африканда готова к отопительному сезону-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 557 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика