Глава региона поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил за честное служение Отечеству работников прокуратуры

Ежегодно 12 января в России отмечается праздник – День работника прокуратуры. В этот день Мурманская областная прокуратура чествует ветеранов и поощряет молодых служащих. Почётным гостем на мероприятии стал губернатор Андрей Чибис.

Обращаясь к работникам прокуратуры, глава региона поздравил всех с праздником и поблагодарил за честное служение Отечеству.

«Дорогие друзья, я искренне хочу поблагодарить вас за профессионализм, принципиальное и конструктивное отношение к работе. Вы стоите на страже прав и интересов граждан, являетесь гарантом их правовой защищенности, обеспечиваете соблюдение интересов государства. И только так - работая слаженно, и во имя человека, мы сможем добиться результатов. В профессиональный праздник я хочу пожелать успехов в службе, здоровья вам и вашим семьям», - сказал Андрей Чибис.

Прокурор Мурманской области Государственный советник юстиции 3 класса Сергей Паволин в своей поздравительной речи отметил, что работника прокуратуры отличает особый характер, которому присущи честность и принципиальность.

«За 300 лет прокуратура доказала своё главное предназначение – обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Отечеству и народу. Вы, уважаемые коллеги, трудитесь с полной отдачей, и я за это вас искренне благодарю», - отметил Сергей Паволин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие продолжилось тожественным вручением наград отличившимся работникам прокуратуры.

Фото: https://gov-murman.ru