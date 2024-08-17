Глава региона принял участие в итоговом Военном совете Северного флота

16 августа в ЗАТО г. Североморск работал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он принял участие в итоговом Военном совете Северного флота.

Андрей Чибис рассказал Военному совету о результатах и планах реализации программы реновации ЗАТО и стратегии «На Севере - жить!». До 2026 года планируется, в том числе: построить более 50 тысяч м2 жилья для военных; построить 13 социальных объектов - детские сады в Гаджиево, Видяево, Печенге, Корзуново и Килпъявре, Большом Рамозере и Протоках; объекты здравоохранения в Североморске, Лупче-Савино и Мончегорске; обновить 92 километра инженерных систем; отремонтировать 83 километра дорог; капитально отремонтировать почти 300 многоквартирных домов и более 1100 пустующих квартир, пригодных для жилья; снести 42 пустующих здания.

«Также с 2019 года уже реализовано более 2 тысяч мероприятий, - отметил глава региона. - В том числе отремонтировано 199 домов, дворы 445 домов, 107 километров дорог, построено и отремонтировано 3 амбулатории и ФАП, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, а также проведён перечень других важных мероприятий».

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов отметил проведенную работу и заверил, что СФ всегда рядом, и всегда поддержит в достижении новых целей на благо наших военных.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey?z=photo537777114_457258871%2Fwall537777114_564234