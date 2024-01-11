Вчера губернатор Андрей Чибис провёл внеочередное заседание Антитеррористической комиссии Мурманской области. В ходе заседания глава региона призвал северян быть бдительными и не вестись на провокации недоброжелателей, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в России.

В заседании в формате видеоконференцсвязи приняли участие представители правоохранительных органов, органов государственной власти, исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что в Мурманской области сохраняется спокойная общественно-политическая обстановка, но внимание к вопросам антитеррористической безопасности снижать нельзя.

«Благодаря нашим слаженным действиям обстановка в регионе остается контролируемой. При этом, надо понимать, что враги ведут системные атаки. Они работают и через социальные сети, чтобы воздействовать на людей и склонять к диверсионной деятельности. Наша общая задача – не снижать бдительность, продолжать также качественно работать и бороться с антитеррористическими угрозами, выявлять и предотвращать все эти риски для сохранения стабильности», – подчеркнул Андрей Чибис и призвал северян быть внимательными, не вестись на заведомо ложную информацию и попытки дестабилизировать и расшатать страну изнутри.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе заседания участники обсудили меры повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма.

Фото: https://gov-murman.ru