Глава региона призвал усилить контроль за ремонтом дорог на Траловой и Лобова в Мурманске

В ходе вчерашнего оперативного совещания министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин доложил губернатору региона Андрею Чибису о ходе работ в Мурманске на улицах Траловой и Лобова, где завершается ремонт дорог.

«Всю прошлую неделю и выходные подрядчики активно работали, при благоприятных погодных условиях к концу недели мы завершим ремонт на Траловой улице, – рассказал Артём Гришин. – На улице Лобова капитальный ремонт участка дороги выполняется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Задержка выполнения работ была вызвана производством дополнительных объёмов по ремонту ливневой канализации на участке автодороги к ФГУП «Атомфлот» с установкой очистных сооружений, но работы возобновились. Уже сделаны тротуары, надеемся, что в октябре завершат ремонтировать проезжую часть».

Андрей Чибис призвал отраслевых министров жёстко контролировать работы, заказчикам по которым выступает муниципалитеты. При этом он отметил, что не только подрядчики, но и муниципалитет как заказчик ответит за срыв сроков. Вопрос ремонтов на Траловой и Лобова остаётся на контроле губернатора.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ещё один участок дороги на улице Лобова – от проспекта Героев-североморцев до дома №10 – в этом году был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На этом объекте к настоящему времени работы завершены.