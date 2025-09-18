Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
18.09.25 10:00

Глава региона провёл ряд совещаний по итогам объездов строек Мурманска

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл ряд совещаний с профильными блоками и подрядными организациями по итогам объезда значимых строящихся и инфраструктурных объектов в Мурманске.

Глава региона отметил, что в Мурманской области по плану «На Севере – жить!», национальным проектам, программе реновации ЗАТО, а также в рамках мастер-планов опорных городов Арктики возводятся социальные и спортивные объекты, ведётся масштабное жилищное строительство.

«Наш регион – стратегически важен для страны, и люди, которые работают на благо России в непростых климатических условиях, должны иметь возможность жить в комфорте, заниматься спортом, проводить время в благоустроенных пространствах. Работы ведём не только в Мурманске, но и в других городах, в том числе они включают капитальные ремонты, монтаж архитектурной подсветки. Мы приводим в порядок жилой фонд и создаём новый. Недавно открыли новый Губернаторский лицей, создали ледовую арену в Заполярном, сейчас в работе масса объектов. Это большие вложения, и мы продолжим это делать для людей. Нам важно, чтобы люди гордились местом, где они живут, понимая его значимость, видели, как меняется их качество жизни», – отметил Андрей Чибис.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава региона за прошедшую неделю осмотрел ход работ по строительству новых жилых комплексов, плавательного бассейна на Кольском, фиджитал-центра в Долине Уюта, ФОКа на Старостина, благоустройство улицы Ленинградской и площади Пять Углов, а также реконструкции здания кинотеатра «Родина». Также глава региона посетил строящийся храм на улице Буркова. В рамках совещаний обсудили также вопросы, которые требуют дополнительных решений, в том числе и по благоустройству новых пространств.

Одной из важных тем стало обеспечение надлежащего качества строительных работ и усиление контроля за деятельностью подрядных организаций. Глава региона подчеркнул, что все осмотренные объекты – крайне важны для северян, поэтому главное – сделать их качественно и соблюдать сроки.

«Стройки без сложностей не бывает, с учётом нашей геологии. Но все, что касается удорожания, изменения срока – надо обосновывать, мы жёстко это контролируем. Все корректировки проектной документации должны проходить максимально тщательную экспертизу. Мы не можем допустить ситуацию, когда решения принимаются без должного обоснования и расчётов. ФОК, бассейн – это дорогие объекты, но они принципиально важны. Поэтому в субботу проводили соответствующий разговор, детально выверяли по бюджету 2026 года, чтобы эти объекты в городе появились», – прокомментировал Андрей Чибис. 

Также обсуждался текущий статус реализации проекта, который осуществляется в формате концессионного соглашения между правительством Мурманской области и ООО «Первая мурманская инфраструктура спорта».

«Строительство ФОКа на Старостина — важнейший социальный проект для Мурманска. Этот комплекс должен стать современным спортивным центром, доступным для всех жителей города. Для нас принципиально важно, чтобы все работы выполнялись в строгом соответствии с проектными требованиями и строительными нормативами. Особенно пристальное внимание нужно уделить контролю качества на каждом этапе: от фундамента до отделочных работ. Мы должны быть уверены в надёжности и безопасности будущего спортивного объекта», — подчеркнул глава региона. На совещании детально обсудили функциональное наполнение будущего комплекса.

Ещё одно совещание было посвящено ходу строительства многофункционального спортивного комплекса с бассейном на Кольском проспекте в Мурманске. Напомним, он строится за счёт средств федерального и областного бюджетов. В ходе совещания представлены предложения по функциональному наполнению объекта, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553530/#&gid=1&pid=2

