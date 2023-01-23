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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.23 17:00

Глава региона сообщил о мерах поддержки, которые были введены в этом году для стимулирования медработников и сокращения дефицита необходимых специалистов

В рамках плана «На Севере – жить» правительство региона постоянно внедряет новые инструменты для стимулирования медработников и сокращения дефицита необходимых специалистов. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Буквально на днях подписал постановление о северной надбавке в полном объёме медработникам в возрасте от 35 лет и старше, которые ранее не получали её в полной мере за стаж в районах Крайнего Севера. На эти цели из областного бюджета до 2025 года включительно будет выделено более 115 млн рублей», – сообщил губернатор.

Также глава региона сообщил о мерах поддержки, которые были введены в этом году.

«Так, установлена компенсация оплаты аренды жилья медработникам за счёт регионального бюджета до 20 тысяч рублей в Мурманске и до 15 тысяч рублей по другим населенным пунктам. Кроме того, увеличены в два раза стипендии для ординаторов и студентов, обучающихся по целевому направлению, а также установлены стипендии для студентов, обучающихся в колледже. Помимо этого, теперь у нас идёт суммирование земских и региональных выплат», – сказал губернатор.

«В регионе введена компенсация стоимости проезда к месту практики и обратно для целевых студентов, а также аренда жилья на время практики. Установлена выплата в 1,5 млн рублей врачам, приезжающим работать в Кандалакшу, Ковдор, Заполярный и Оленегорск. Продолжает действовать выплата в 1 млн рублей для приезжающих работать в другие медучреждения области», – дополнил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Губернатор рассказал об итогах реализации мер поддержки в 2022 году.

«Медицинским специалистам предоставлено 67 квартир в 11 муниципалитетах. Кроме того, работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике». У них есть возможность получить сертификат на 1,5 миллиона на строительство, приобретение дома на первичном рынке или домокомплекта», – отметил глава региона.

Также установлена фиксированная минимальная зарплата для ряда категорий в первичном звене и на скорой помощи – это коснулось более двух тысяч человек в области.

«У нас выплачивается единовременное пособие в размере шести должностных окладов при первом трудоустройстве после окончания обучения. Также медработникам положена ежемесячная 20-процентная надбавка к должностному окладу в течение первых трёх лет работы после окончания обучения. Ранее полярные надбавки до 35 лет получали почти 1,5 тысячи человек, теперь их будут получать все специалисты государственных областных медучреждений», – отметил Андрей Чибис.

Также идёт ежемесячная выплата в 25% к должностному окладу отдельным категориям медработников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа. Её получатели – более тысячи человек, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

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