Глава региона во время встречи с командами хоккейных клубов «Арктика» и «Мурман» заверил спортсменов в том, что правительство и впредь будет поддерживать профессиональный спорт Мурманской области

По завершении сезона глава региона Андрей Чибис провёл встречи с молодежным хоккейным клубом «Арктика», созданным по его инициативе в 2021 году с целью участия в играх Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Губернатор поздравил команду с успешным завершением сезона, отметив яркий стиль игры и уже ставший традиционным выход хоккеистов в плей-офф.

«Важно не только совершить прорыв на старте, но и закрепить достигнутые результаты регулярными победами. С этой сложной задачей вы безусловно справились. Цель на следующий сезон – двигаться дальше. Желаю вам роста в турнирной таблице!», – обратился к хоккеистам Андрей Чибис.

Напомним, что в регулярном чемпионате НМХЛ этого сезона заполярная команда заняла 12-е место, благодаря 21-й победе в домашних и гостевых матчах. Всего за сезон «Арктика» провела 40 игр.

На встрече с главой региона хоккеисты обсудили дальнейший вектор развития молодёжного клуба. В ходе мероприятия Андрей Чибис вручил Благодарственные письма тренеру «Арктики» Дмитрию Браташу, директору по развитию и продвижению команды Андрею Шишко, а также нападающему Артему Пшеничкину и защитнику Ивану Иваничкину.

На встрече с хоккейным клубом «Мурман» также были вручены награды губернатора. Благодарственные письма получили спортсмены-инструкторы Александр Дубровский, Михаил Красиков и Максим Матвеев.

Основанный в 1952 году, клуб «Мурман» в прошедшем сезоне занял 10-е место. Это стало лучшим показателем за всю историю существования команды. Андрей Чибис поздравил хоккеистов с достижением, отметив, что такой рекордный результат – мощный стимул для дальнейших побед.

«Важным достижением является не только рекордное для хоккея с мячом место в турнирной таблице, но и постоянно растущее число болельщиков на трибунах! На матчи обеих команд – «Арктики» и «Мурмана» – северяне приходят семьями, что очень важно для приобщения жителей региона и особенно детей к занятиям спортом и активному отдыху», – отметил губернатор.

Наряду с другими важными темами, на встрече руководство и игроки команды «Мурман» обсудили с главой региона планы по модернизации спортивной инфраструктуры заполярной столицы и возможность реализации в области новых масштабных проектов.

«Помимо завершения реконструкции стадионов «Юность» и «Авангард», в ближайшие годы в Мурманске будут построены два масштабных спортивных объекта – бассейн на проспекте Кольский и физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Старостина. Не буду скрывать, для нас в приоритете – реализация инфраструктурных проектов, направленных на массовый спорт и создание крупных комплексов, в которых могут заниматься северяне всех возрастов», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона заверил команды в том, что правительство и впредь будет поддерживать профессиональный спорт Мурманской области. Так, в 2022 году благодаря финансированию из областного бюджета в Ледовом дворце Мурманска были проведены ремонтные работы в холле, тренажерном зале и помещениях вспомогательного назначения для хоккейной команды «Арктика».

В завершении встречи обе команды пригласили главу региона на матчи нового сезона.

Фото: https://gov-murman.ru