Обновленный памятник юнге Северного флота Саши Ковалева торжественно открыли в СевероморскеДень рыбака – 2026 в Мурманской области празднуют два дня!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.07.26 14:00

Глава региона вручил награды отличившимся сотрудникам мясоперерабатывающего завода «Окраина»

«Спасибо за вкусные и качественные продукты, их любят не только в нашем регионе. Очень радует, что основное предприятие находится именно у нас, в Мурманске», – отметил губернатор, вручая благодарственные письма.

Андрей Чибис пригласил участников встречи к открытому диалогу и подчеркнул, что готов обсудить любые волнующие северян темы и вопросы.

В начале встречи прозвучала благодарность за программу «Туризм для своих».

Сотрудница «Окраины» отметила, что впервые побывала на экскурсии в родном регионе и уточнила, планируется ли расширить количество мест и направлений, можно ли проводить больше выездов в выходные, продлят ли программу на зимний период.

«Действительно, мы получили очень позитивный отклик и большой спрос. В понедельник на оперативке запустили второй этап программы – за 4 часа на экскурсии записалось более 500 человек! В отзывах получаем отличные эмоции наших земляков. Мы планируем увеличить финансирование, программа будет круглогодичной. Это прекрасный стимул для северян изучать свой родной край, полюбить его еще сильнее, сделать хорошей семейной традицией. По поводу увеличения количества экскурсий по выходным – подумаем, что можно сделать», – ответил губернатор.

Традиционно, ряд вопросов касался социальной сферы, содержания и капитальных ремонтов многоквартирных домов, дорог, благоустройства дворов и общественных пространств. Губернатор отметил, что вся информация будет взята на контроль профильными ведомствами. Глава региона подчеркнул, что несмотря на имевшиеся сложности, удалось сохранить финансирование на все эти направления.

«В этом году ведём масштабные капитальные ремонты, в том числе по народной программе «На Севере – жить!», национальным проектам. Впервые в этом году удалось серьёзно увеличить конкуренцию среди подрядчиков по ремонту дорог – это положительно повлияет на качество», – сказал Андрей Чибис.

Также прозвучал вопрос о возможностях получить востребованное образование для молодёжи, чтобы они оставались жить в Мурманской области. Губернатор подчеркнул, что регион актуализирует систему образования под нужны арктических проектов.

«Мы стремимся создать лучшие условия для учёбы, развития и старта карьеры. Обновляем инфраструктуру. Проводим капитальные ремонты школ, создаем центры дополнительного образования – недавно начал работу центр научно-технологического творчества «Родина». Модернизируем учреждения среднего профессионального образования – в наших колледжах создаем новые лаборатории, устанавливаем современное оборудование и учим по наиболее востребованным специальностям. Почти половина 9-классников уходят учиться в учреждения СПО. Делаем современный кампус для нашего университета – уже готовы планировочные решения. Важно, что в этой работе активно участвуют работодатели», – отметил Андрей Чибис.

В завершение состоялась двусторонняя встреча главы региона с генеральным директором предприятия Антоном Казиновым. Руководитель предприятия отметил, что в сеть входит 61 торговая точка, из которых 51 – фирменные магазины в Мурманской области, также компания широко представлена в крупнейших федеральных сетях.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, МПЗ «Окраина» регулярно подтверждает свою репутацию через федеральный конкурс «Гарантия качества», а также в 2021 году входил в число победителей конкурса «100 лучших товаров России». Компания проводит благотворительные обеды для Свято-Никольского собора, помогает Мурманскому центру социальной помощи семье и детям, поддерживает спорт и профориентационные проекты, в том числе «Арктическую фудтех-школу».

 

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/571021/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Кулинарные традиции Суздаля. Расстегаи и сбитень». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Строительные компании уже не готовы участвовать в агрессивной борьбе за персонал-PRO Валюту (16+)51% россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальный час» в Североморске: содержание КП, покос, подготовка к отопительному сезону-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Внесены изменения в федеральный закон «О почтовой связи»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять