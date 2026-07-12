Глава региона вручил награды отличившимся сотрудникам мясоперерабатывающего завода «Окраина»

«Спасибо за вкусные и качественные продукты, их любят не только в нашем регионе. Очень радует, что основное предприятие находится именно у нас, в Мурманске», – отметил губернатор, вручая благодарственные письма.

Андрей Чибис пригласил участников встречи к открытому диалогу и подчеркнул, что готов обсудить любые волнующие северян темы и вопросы.

В начале встречи прозвучала благодарность за программу «Туризм для своих».

Сотрудница «Окраины» отметила, что впервые побывала на экскурсии в родном регионе и уточнила, планируется ли расширить количество мест и направлений, можно ли проводить больше выездов в выходные, продлят ли программу на зимний период.

«Действительно, мы получили очень позитивный отклик и большой спрос. В понедельник на оперативке запустили второй этап программы – за 4 часа на экскурсии записалось более 500 человек! В отзывах получаем отличные эмоции наших земляков. Мы планируем увеличить финансирование, программа будет круглогодичной. Это прекрасный стимул для северян изучать свой родной край, полюбить его еще сильнее, сделать хорошей семейной традицией. По поводу увеличения количества экскурсий по выходным – подумаем, что можно сделать», – ответил губернатор.

Традиционно, ряд вопросов касался социальной сферы, содержания и капитальных ремонтов многоквартирных домов, дорог, благоустройства дворов и общественных пространств. Губернатор отметил, что вся информация будет взята на контроль профильными ведомствами. Глава региона подчеркнул, что несмотря на имевшиеся сложности, удалось сохранить финансирование на все эти направления.

«В этом году ведём масштабные капитальные ремонты, в том числе по народной программе «На Севере – жить!», национальным проектам. Впервые в этом году удалось серьёзно увеличить конкуренцию среди подрядчиков по ремонту дорог – это положительно повлияет на качество», – сказал Андрей Чибис.

Также прозвучал вопрос о возможностях получить востребованное образование для молодёжи, чтобы они оставались жить в Мурманской области. Губернатор подчеркнул, что регион актуализирует систему образования под нужны арктических проектов.

«Мы стремимся создать лучшие условия для учёбы, развития и старта карьеры. Обновляем инфраструктуру. Проводим капитальные ремонты школ, создаем центры дополнительного образования – недавно начал работу центр научно-технологического творчества «Родина». Модернизируем учреждения среднего профессионального образования – в наших колледжах создаем новые лаборатории, устанавливаем современное оборудование и учим по наиболее востребованным специальностям. Почти половина 9-классников уходят учиться в учреждения СПО. Делаем современный кампус для нашего университета – уже готовы планировочные решения. Важно, что в этой работе активно участвуют работодатели», – отметил Андрей Чибис.

В завершение состоялась двусторонняя встреча главы региона с генеральным директором предприятия Антоном Казиновым. Руководитель предприятия отметил, что в сеть входит 61 торговая точка, из которых 51 – фирменные магазины в Мурманской области, также компания широко представлена в крупнейших федеральных сетях.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, МПЗ «Окраина» регулярно подтверждает свою репутацию через федеральный конкурс «Гарантия качества», а также в 2021 году входил в число победителей конкурса «100 лучших товаров России». Компания проводит благотворительные обеды для Свято-Никольского собора, помогает Мурманскому центру социальной помощи семье и детям, поддерживает спорт и профориентационные проекты, в том числе «Арктическую фудтех-школу».

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/571021/#&gid=1&pid=1