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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 14:30

Глава региона вручил представителям национально-культурных и религиозных организаций региона медали «85 лет Мурманской области»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне празднования Дня народного единства губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с представителями национально-культурных и религиозных организаций региона. На встрече губернатор отметил, что в контексте происходящего в мире только единение может помочь стране стать сильнее.

Мероприятие состоялось в Центре управления регионом. Участие в мероприятии приняли представители национально-культурных автономий, общественных объединений, созданных по этническому признаку, религиозных организаций Мурманской области.

«На Севере, в Мурманской области, всегда уважительно друг к другу относились и относятся. В контексте происходящих событий в мире нам нужно понимать, что только единение – главная наша сила. Мурманская область – стратегический регион. Мы реализуем масштабные проекты, такие как Мурманский транспортный узел, железная дорога на западный берег Кольского залива, завод по производству сжиженного природного газа, литиевый проект, газификация, – нам нельзя поддаваться на провокации, нам наоборот, надо становиться всё сплочённее, относиться друг к другу максимально уважительно и внимательно для того, чтобы и дальше развивать Мурманскую область, Арктику и нашу большую страну», – обратился глава региона к участникам встречи.

Губернатор напомнил, что на территории Мурманской области проживают представители 120 национальностей. Правительство региона оказывает им системную поддержку. Так, в 2023 году общая сумма государственной поддержки составила более 43 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета более 11 млн рублей. Средства пошли на поддержку социально значимых проектов, на развитие и поддержку хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера – саамов и др.

В ходе встречи участники в формате открытого диалога пообщались с губернатором.

Председатель Мурманской региональной общественной организации содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное общество» «Якташ» Раил Биккиняев поблагодарил главу региона за поддержку в проведении татаро-башкирского народного праздника «Самый северный Сабантуй», отметив, что мероприятие находит большой отклик в сердцах жителей региона.

Участники встречи рассказали о проекте «Дом дружбы», о Музее народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край», о проводимых в Мурманске и области мероприятиях, которые, прежде всего, направлены на укрепление межнациональных связей.

Также в ходе мероприятия глава региона вручил представителям национально-культурных и религиозных организаций региона медали «85 лет Мурманской области».

«День народного единства – важнейший государственный праздник. Желаю всем мира, добра, взаимного уважения и единого созидания на благо Мурманской области и всей страны», – сказал в заключение губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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