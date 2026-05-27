Глава региона встретился с представителями регионального бизнес-сообщества

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера, в День российского предпринимательства, губернатор Андрей Чибис провёл церемонию награждения по итогам ежегодного областного конкурса «Предприниматель года».

В 2026 году на конкурс было подано 73 заявки. Конкурсная комиссия определила победителей и лауреатов в 11 номинациях.

Как отметил глава региона, участие в конкурсе для предпринимателей - это новые возможности попробовать свои силы и обменяться деловым опытом, а победа - знак качества и укрепление репутации.

Победителями признаны:

в номинации «Старт» – индивидуальный предприниматель Перфильева Евгения Сергеевна (г. Североморск);

в номинации «Деловая женщина – предприниматель года» – генеральный директор ООО «Сокрома Хибины» Ковалевская Дарья Васильевна (г. Кировск);

в номинации «Индустрия красоты» – индивидуальный предприниматель Клеменюк Александр Александрович (г. Мурманск);

в номинации «За полезное» – ООО «Союз» в лице директора Шопова Ильи Александровича (г. Оленегорск);

в номинации «Лучший семейный бизнес» – индивидуальный предприниматель Шишкина Елена Владимировна (г. Мурманск);

в номинации «Лучший бренд» – ООО «Ивекта Групп» в лице генерального директора Спиридоновой Натальи Дмитриевны (пгт. Печенга);

в номинации «Лучший в сфере туризма и гостеприимства» – ООО «Снежная деревня» в лице директора Комягина Владимира Прокопьевича (г. Кировск);

в номинации «Гастрономический код Арктики» – ООО «МОСС» в лице генерального директора Любетко Инны Николаевны (г. Мурманск);

в номинации «Демографический потенциал» – индивидуальный предприниматель Венедиктова Анастасия Анатольевна (г. Мончегорск);

в номинации «Лучший экспортер товаров» – ООО «Парк» в лице генерального директора Величко Юрия Владимировича (г. Мурманск);

в номинации «Экспортер года в сфере услуг» – ООО «Север» в лице генерального директора Токарчука Дмитрия Сергеевича (г. Мурманск).

Лауреатами конкурса признаны:

в номинации «Старт» – ИП Разумов Илья Александрович (г. Кировск);

в номинации «Деловая женщина – предприниматель года» – ИП Способ Александра Андреевна (г. Мурманск);

в номинации «Индустрия красоты» – ИП Елисеева Ирина Валерьевна (г. Мурманск);

в номинации «За полезное» – ООО «Надежда» в лице директора Печегиной Елены Дмитриевны (г. Североморск);

в номинации «Лучший семейный бизнес» – ООО «Умбатревел» в лице директора Колобовой Юлии Сергеевны (п.г.т. Умба);

в номинации «Лучший бренд» – ООО «СЗК-Тендер» в лице генерального директора Аверьянова Максима Михайловича (г. Апатиты);

в номинации «Лучший в сфере туризма и гостеприимства» – ООО «Причал №11» в лице директора Скопиновой Илоны Алексеевны (г. Кандалакша);

в номинации «Гастрономический код Арктики» – ООО «АКМА» в лице генерального директора Мун Екатерины Валерьевны (г. Кировск);

в номинации «Демографический потенциал» – ИП Фишер Юлия Валерьевна (г. Мончегорск);

в номинации «Лучший экспортер товаров» – ООО «МП-Группа» в лице генерального директора Димовой Виктории Витальевны (г. Мурманск);

в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» – ООО «Визит Териберка» в лице генерального директора Ренжиной Анжелики Сергеевны (г. Мурманск).

Затем состоялось живое общение, которое длилось более трёх часов. Предприниматели активно делились идеями новых проектов, предлагали инициативы для организации различных процессов. Губернатор поблагодарил представителей бизнес-сообщества за честный и продуктивный диалог.

«Встречаться лично, задавать вопросы, слышать друг друга - дорогого стоит. Вас всегда интересуют самые разные темы - от сугубо практических, например, об аренде помещений, до стратегических – как бизнес может органично встроиться в масштабные стратегические проекты, реализуемые у нас. Наша задача как власти - не просто реагировать на эти запросы, а вместе с вами формировать общее видение будущего. Хочу поблагодарить вас, уважаемые предприниматели, за ежедневный труд, который делает жизнь северян комфортнее. Вы не просто развиваете городскую экономику - вы наполняете наш край новыми услугами, внедряете современные сервисы, которые облегчают повседневную жизнь людей. Это огромный вклад и, поверьте, он не остается незамеченным», – подчеркнул губернатор.

С профессиональным праздником участников мероприятия также поздравила сенатор РФ Елена Дягилева. Она отметила, что ежедневно заполярные предприниматели вкладывают душу в своё дело, чтобы вместе с командой правительства, администрациями муниципалитетов делать Мурманскую область уютнее и ярче для жителей и гостей.

«Выступая на Международном арктическом форуме, Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул - Мурманская область задаёт всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. И в этом, безусловно, большая заслуга предпринимательского сообщества нашего региона – успешных, целеустремленных, достигающих высот в своём деле благодаря ежедневному колоссальному труду», – сказала парламентарий.

Представитель Мурманской области в Совете Федерации пожелала бизнесменам новых проектов, надёжных партнёров, устойчивого роста и реализации всех планов. В рамках церемонии Елена Дягилева вручила Благодарственные письма сенатора Российской Федерации основателю молодой компании «ЭкоСевер» Татьяне Беляевой за развитие рынка здорового образа жизни, продвижение арктической продукции на территории России и других стран, резиденту АЗРФ ООО «Трескодер», реализующему проект «База отдыха «ТЕРИБА» за вклад в развитие территорий и продвижение региона, основателям и руководителям ООО «Компания Фасад и Интерьер» Ирине и Константину Котловским за многолетний добросовестный труд, личный вклад в популяризацию семейного предпринимательства, а также малого и среднего бизнеса в Заполярье.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568408/#&gid=1&pid=3