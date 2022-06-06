Глава региона выразил благодарность правительству РФ за поддержку флагманского проекта «Новый Мурманск»

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги работы делегации «ВЭБ.РФ» в регионе. Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, в минувшую пятницу глава региона и глава госкорпорации Игорь Шувалов осмотрели историческую часть центра Мурманска, территорию бывшего судоремонтного завода, которая станет «Новым Мурманском», а также подробно обсудили порт «Лавна» и провели сессии по дальнейшему развитию и благоустройству области.

«Хочу поблагодарить гостей за высокую оценку деятельности команды Правительства Мурманской области и муниципалитетов. Работы предстоит еще много. Главное, чтобы те направления, в которые были вложены время, силы и финансы, стали приносить плоды. Так, для жителей и гостей региона создаётся все больше благоустроенных пространств и точек притяжения», - подчеркнул губернатор.

Губернатор напомнил, что регион получил дополнительный инфраструктурный бюджетный кредит в размере 1,1 млрд рублей для создания тематического моста-парка, который соединит центр города и железнодорожный вокзал. Тем самым на реализацию всего проекта «Новый Мурманск» федеральным центром выделено 4,5 млрд рублей.

В заключение глава региона выразил благодарность правительству РФ за поддержку флагманского проекта, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/