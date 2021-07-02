Глава региона высоко оценил усилия руководства предприятия «Мурмансководоканал» по модернизации материально-технической базы

В рамках собственного плана мероприятий по развитию ГОУП «Мурмансководоканал» предприятием в текущем году существенно обновлён парк автотранспорта. Сегодня новые машины были представлены губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

Вместо привычных «авариек» на базе морально устаревшего ГАЗ-53 «Водоканалом» закуплены полноприводные микроавтобусы «Форд» с возможностью разнообразной внутренней компоновки. Новый автопарк также представлен автомобилями «Лада Ларгус» и «Рено Логан», машиной-бочкой на базе грузовика «Man». В ближайшее время ожидается поставка двух каналопромывочных машин на шасси «Scania».

Глава региона высоко оценил усилия руководства предприятия по модернизации материально-технической базы.

«Водоснабжение – задача стратегическая, здесь работают героические люди, которые в любую погоду выезжают на устранение аварий. Принципиально важно, чтобы «Водоканал» становился всё современнее, соответствовал XXI веку. И я вижу и с точки зрения показателей аварийности, и с точки зрения повышения экономической эффективности предприятия, что ситуация очень серьёзно меняется. Рад, что люди теперь выезжают на вызовы не на ржавых «уазиках» и «газонах», а что в «Водоканале» появляется техника достойного уровня. Это и людям добавляет комфорта, и, главное, позволяет устранить любую аварию гораздо быстрее. Мы продолжим эту работу, чтобы у нас был один из самых современных «Водоканалов» на Северо-Западе», - прокомментировал Андрей Чибис итоги знакомства с «кухней» предприятия.

Помимо автопарка, губернатору была продемонстрирована автоматизированная система «МедПойнт24» для предрейсового медосмотра водителей, ремонтные мастерские, диспетчерская, столовая.

«Все инновации, которые мы вводим, делаются для жителей Мурманска и Мурманской области. Чтобы наши аварийные бригады могли быстро, на современных машинах прибыть к месту аварии, обеспечить людей водой, устранить течь. И, конечно, для того, чтобы обеспечить соответствующие условия труда нашему персоналу, чтобы люди могли эффективно исполнять свои функции. Кроме того, новые машины обеспечивают низкое потребление топлива, низкие затраты на ремонт, - а из всего этого складывается тариф. Наша задача – сдерживать тариф и обеспечивать жителям высокое качество услуг», - пояснил генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал» Андраник Мусатян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в планах «Мурманскводоканала» - завершить реконструкцию водозаборных сооружений на реке Большая Лавна, внедрить автоматизированную систему контроля качества воды и ввести ещё ряд инноваций. Главным результатом ожидается существенное сокращение эксплуатационных затрат предприятия.